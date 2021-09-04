Играющая на губной гармошке крыса покорила Сеть (видео)

Пользователи соцсетей массово делятся видеороликами, в которых домашняя крыса по кличке Мистер Блик играет на миниатюрной губной гармошке.
Крыса живет у парня и девушки из Нидерландов, которые увлекаются музыкой, а губную гармошку хозяину Мистера Блика подарили на день рождения. Музыканты решили, что их питомец не менее музыкален, чем они сами, и дали крысе сыграть на инструменте, предварительно намазав гармошку медом.
Мистер Блик полностью оправдал ожидания и выдал нечто похожее на мелодию. Ролик с его «выступлением» мгновенно стал вирусным и за несколько дней собрал 4,3 млн просмотров.
Музыканты на этом не остановились и добавили к крысиной мелодии барабаны и клавишные.
Получилось настолько удачно, что в Сети тут же появились ремиксы трека. В одном из видео Мистер Блик сидит на плече у хозяйки и слушает произведения своих фанатов.
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