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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Играющая на губной гармошке крыса покорила Сеть (видео)

На ее мелодии теперь создают ремиксы.

Пользователи соцсетей массово делятся видеороликами, в которых домашняя крыса по кличке Мистер Блик играет на миниатюрной губной гармошке.

@spacecaptainz

It's not the best song but at least he tried! ?? ##ratsoftiktok ##rat

♬ origineel geluid - ratscratch

Крыса живет у парня и девушки из Нидерландов, которые увлекаются музыкой, а губную гармошку хозяину Мистера Блика подарили на день рождения. Музыканты решили, что их питомец не менее музыкален, чем они сами, и дали крысе сыграть на инструменте, предварительно намазав гармошку медом.

Мистер Блик полностью оправдал ожидания и выдал нечто похожее на мелодию. Ролик с его «выступлением» мгновенно стал вирусным и за несколько дней собрал 4,3 млн просмотров.

Музыканты на этом не остановились и добавили к крысиной мелодии барабаны и клавишные.

@spacecaptainz

After some long hours or hard work.. Mr Blik is very happy now that his song is released on Spotify! ?? ##ratsoftiktok ##rat ##harmonicarat

♬ The Best Song - Mr Blik

Получилось настолько удачно, что в Сети тут же появились ремиксы трека. В одном из видео Мистер Блик сидит на плече у хозяйки и слушает произведения своих фанатов.

@spacecaptainz

@thekiffness made this awesome remix, we really love it! Check out his page for the full song? ##harmonicarat ##rat ##ratsoftiktok

♬ original sound - The Kiffness
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Анна Лысенко

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