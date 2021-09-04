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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае потратят 24 млн долларов, чтобы снести гигантскую статую

Она не понравилась никому.

В китайском городе Цзинчжоу демонтируют 58-метровую бронзовую статую легендарного китайского военачальника Гуань Юя, которая вызвала возмущение общества.

Гигантский памятник стоимостью 26,3 миллиона долларов воздвигли в 2016 году, но он не понравился ни местным жителям, ни центральному правительству. Первые заявили, что позолоченный Гуань Юй портит облик города, а вторые назвали такой дорогой памятник расточительством.

Теперь государственная группа по инвестициям и развитию туризма Цзинчжоу, владелец скульптуры, потратит еще 23,9 млн долларов на демонтаж и перенос памятника, сообщает CCTV. Планируется, что гиганта установят в Дяньцзянтае в 8 км от прежнего места.

Военачальник царства Шу эпохи Троецарствия Гуань Юй жил в конце II — начале ІІІ века и прославился в крупных сражениях. С его именем связано множество легенд, в которых генерала наделяют сверхъестественными способностями. В средневековом романе «Троецарствие» военачальник выведен как идеал благородства, своего рода восточный Робин Гуд.

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