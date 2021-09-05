14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Бали обезьяны стали совершать набеги на деревни
Они страдают
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Обезьяны на индонезийском острове Бали начали совершать набеги на дома сельских жителей в поисках пищи.
До пандемии COVID-19 туристы регулярно подкармливали животных бананами, арахисом и другими лакомствами. Остров принимал более 5 миллионов иностранных гостей ежегодно. Когда поток путешественников иссяк, обезьяны начали голодать, сообщает AP.
Обезьяны собираются небольшими стаями и караулят на крышах. Как только хозяева жилищ скрываются из виду, они спускаются во двор, опустошают сады и грядки и забираются на кухни, где устраивают беспорядки.
Чтобы помочь приматам и заставить их убраться из деревень, местные жители периодически подвозят фрукты, арахис и другую еду в лес, но этих усилий мало, говорят волонтеры. Голодные обезьяны становятся агрессивными и нападают на людей.
Анна Лысенко
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