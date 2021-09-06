15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят самые известные мосты в мире (фото)
195 лет назад в
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Один из самых известных и красивых мостов в России соединяет Адмиралтейский и Васильевский острова. Над Невой он возводился в течение четырех лет с 1912 по 1916 года. Своим названием он обязан Зимнему Дворцу. 250-метровый металлический мост состоит из 5 пролетов, а центральный двукрылый пролет разводится в обе стороны. Масса всех стальных частей моста составляет 7770 тонн.
Этот мост, построенный через пролив Золотые ворота и соединяющий городской залив
Этот величественный 244-метровый мост с 65-метровыми башнями является одним из самых узнаваемых символов Лондона. Своим названием мост обязан расположенному рядом Тауэрскому замку. Сооружение, построенное в 1894 году, представляет из себя комбинированный подвесной и разводной мост. На высоте 44 метров башни соединяются галереей, которая сегодня является музеем и смотровой площадкой.
Это самый известный и старый мост, построенный через Большой канал в Венеции. Изначально на этом месте был возведен понтонный мост, но в 1250 году он был заменен на деревянный. Современный 28-метровый каменный мост появился уже в 1591 г. благодаря стараниям архитектора Антонио да Понте. На мосту в арочных галереях расположены 24 лавки, где сейчас продают в основном сувениры.
Этот 1825-метровый мост, построенный над проливом
Самый знаменитый каменный готический мост в мире, построенный в 1390 году, пересекает реку Влтава в Праге. Карлов мост длиною в 520 метров украшен 30 статуями на парапетах с обеих сторон. Самая старая сохранившаяся статуя — святой Иоанн Непомуцкий с 1683 года, а новейшая — святой Кирилл и Мефодий, установленная в 1928 году.
Понте Веккьо или Старый Мост — это не просто мост, а настоящий архитектурный памятник и одна из главных достопримечательностей Флоренции. Мост Понте Веккьо был построен 1345 году по проекту архитектора Нери ди Фиораванти и сохранил свой первоначальный облик до наших дней. 95-метровый мост состоит из 3 арок, достигающих в длину до 30 метров. Изначально в домиках на мосту находились лавки мясников, но сегодня тут расположились ювелирные и сувенирные магазины.
Екатерина Гура