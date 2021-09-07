14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник рисует на домах Марио, переодетого в известных персонажей
Забавные картинки можно увидеть на зданиях и заборах.
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Уличный художник из Франции, работающий под псевдонимом In the woup, уже более 10 лет украшает городские пейзажи с помощью мозаик, рисунков и наклеек с популярным героем старой видеоигры Супер Марио.
Его проект MARIO WORLDZ — это главный герой по имени Марио, переодетый в разных персонажей
Маленьких «пиксельных» Марио можно найти на зданиях и заборах не только во Франции, но и по всей Европе.
Екатерина Гура