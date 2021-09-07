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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник рисует на домах Марио, переодетого в известных персонажей

Забавные картинки можно увидеть на зданиях и заборах.

Уличный художник из Франции, работающий под псевдонимом In the woup, уже более 10 лет украшает городские пейзажи с помощью мозаик, рисунков и наклеек с популярным героем старой видеоигры Супер Марио.

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Локки
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Микки-Маус

Его проект MARIO WORLDZ — это главный герой по имени Марио, переодетый в разных персонажей поп-культуры, начиная от Белоснежки и Аладдина, заканчивая Пикачу и Железным человеком.

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Маленьких «пиксельных» Марио можно найти на зданиях и заборах не только во Франции, но и по всей Европе.

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Белоснежка
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Маска
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Железный человек
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Пикачу
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Аладдин

Екатерина Гура

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