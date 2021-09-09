16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят победительницы конкурсов красоты из России (фото)
9 сентября отмечается Международный день красоты.
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С 9 сентября 1995 года по предложению Международного комитета по эстетике и косметологии (CIDESCO) в мире ежегодно отмечается Международный день красоты. В России этот праздник стали отмечать с 1990 года. В честь этого дня вспоминаем самых ярких победительниц конкурсов красоты из России.
Россиянка Юлия Курочкина получила титул «Мисс Мира» в 1992 году, став первой участницей от России после распада СССР. Сейчас ей 47 лет, она руководит туристическим агентством и ведет закрытый образ жизни.
Свой первый конкурс красоты Оксана Федорова выиграла еще будучи студенткой, завоевав титул «Мисс Санкт-Петербург — 1999». Через год она стала самой красивой девушкой страны на конкурсе «Мисс Россия — 2001», а еще через год была признана самой красивой в мире на конкурсе «Мисс Вселенная — 2002». Однако спустя четыре месяца она была лишена короны из-за несоблюдения контракта. Сама Федорова объяснила это тем, что не могла совмещать фотосессии и мероприятия с написанием диссертации. Оксана Федорова построила очень успешную карьеру и сейчас известна как модель, телеведущая, актриса и певица.
Викторию Лопыреву сегодня знают практически все. Она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2003», после чего построила успешную карьеру на телевидении и в модельной индустрии. Лопырева, как модель, блогер и светская львица, до сих пор участвует в огромном количестве съемок для глянцевых журналов, а в 2018 году она была послом Чемпионата Мира по футболу.
Татьяна Котова, которая в 2006 году завоевала корону на конкурсе «Мисс Россия», после победы также осталась на слуху. Благодаря своей яркой внешности и музыкальному таланту, Татьяна стала одной из участниц группы «ВИА Гра». Сейчас певица нередко появляется в качестве жюри на различных конкурсах красоты и занимается сольной музыкальной карьерой.
Голливудская и российская актриса кино и артистка балета Софья Аржаковская, известная под псевдонимом Sofya Skya, в возрасте 18 лет стала первой россиянкой, победившей в международном конкурсе красоты для замужних девушек «Миссис Мира — 2006». После победы она продолжила модельную карьеру, которую успешно совмещает с кино и балетом.
Ксения Сухинова получила титул «Мисс Россия — 2007» в возрасте 20 лет, а уже через год надела корону победительницы на международном конкурсе «Мисс Мира — 2008». Несколько лет она работала моделью в США и Европе.
В 2015 году София Никитчук стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2015», и в том же году завоевала почетный титул первой вице-мисс на международном конкурсе «Мисс Мира — 2015». Сейчас 27-летняя Никитчук продолжает модельную карьеру, а также является владелицей салона красоты и собственного бренда одежды.
В 2016 году Лада Акимова из Екатеринбурга стала победительницей конкурса красоты «Краса России», а уже через год завоевала 4-е место и титул «Мисс Огонь» на международном конкурсе «Мисс Земля». Модельную карьеру Лада продолжила и позже стала победительницей международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world.
22-летняя Алина Санько на данный момент является действующей «Мисс Россия», так как из-за пандемии конкурс 2020 года был отменен. 14 декабря 2019 года Алина приняла участие в международном конкурсе красоты «Мисс Мира — 2019» и вошла в Топ-12.
Екатерина Гура