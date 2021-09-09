16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Вышел первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
Премьера картины запланирована на 16 декабря.
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Студия Warner Bros. представила первый трейлер долгожданной четвертой части «Матрицы» под названием «Матрица: Воскрешение», премьера фильма должна состояться 16 декабря 2021 года.
В отличие от предыдущих фильмов, режиссером новой картины стала лишь одна из сестер Вачовски — Лана. Главные роли как и прежде исполнят Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).
«Матрица: Воскрешение» расскажет о том, что произошло после событий третьей части, когда Нео перезагрузил систему, пожертвовав собой.
Екатерина Гура