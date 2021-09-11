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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, как выглядели первые леса на Земле

Древовидные растения росли на немалом расстоянии друг от друга и хорошо умели приспосабливаться к засушливому климату.

Леса, которые росли на нашей планете 385 миллионов лет назад, выглядели совсем не так, как выглядит лес в современном понимании.

К такому выводу пришли ученые, которые обнаружили окаменелые останки древнейшего леса под шоссе рядом с городком Каир в американском штате Нью-Йорк. Изучая находку, они смогли выяснить необычные факты о древовидных растениях, произраставших здесь в глубокой древности.

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Кладоксилеевые

На месте городка в древности произрастали как минимум три вида древовидных растений. Первые принадлежали к классу кладоксилеевые (ныне вымершие растения) и выглядели как огромные стебли сельдерея, устремляющиеся в небо на 10 метров, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS One.

Другие напоминали сосны с ветками в виде папоротников (археоптерисы) и мощными корнями шириной до 11 метров и глубиной до 7 метров. Третьи были похожи на пальмы с луковицей на месте корня и папоротниковыми ветвями (Eospermatopteris).

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Archaeopteris
Эти растения не росли так же густо, как деревья в современном лесу, а были разбросаны по речной пойме, которая изменялась в зависимости от времени года.

Ранее считалось, что эти виды протодеревьев могли произрастать только в заболоченной местности, но открытие в Каире показало, что они хорошо умели приспосабливаться к засушливому климату, который был сезонным явлением в этой местности.

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