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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Чили обнаружили доисторическую «крылатую ящерицу»

Это первая подобная находка в Южном полушарии.

Ученые из Чили объявили о находке первых в Южном полушарии останков «крылатой ящерицы» юрского периода, известной как птерозавр.

Окаменелости динозавра, который жил около 160 миллионов лет назад на территории современной пустыни Атакама, были обнаружены еще в 2009 году, но только теперь удалось установить, что они принадлежат рамфоринху из рода длиннохвостых птерозавров, сообщает AFP.

Это первое подобное существо, найденное в Гондване — доисторическом суперконтиненте, который позже сформировал сушу в Южном полушарии. Размах крыльев этих животных достигал 2 метров, у них были длинный хвост и заостренная морда.

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«Мы показали, что распространение животных этой группы было шире, чем считалось на сегодняшний день», — отметил исследователь Джонатан Аларкон из Чилийского университета.

До сих пор фрагментарные остатки рамфоринхов были найдены в Англии, Португалии и еще нескольких странах.

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