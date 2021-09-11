В Чили обнаружили доисторическую «крылатую ящерицу»

Ученые из Чили объявили о находке первых в Южном полушарии останков «крылатой ящерицы» юрского периода, известной как птерозавр.
Окаменелости динозавра, который жил около 160 миллионов лет назад на территории современной пустыни Атакама, были обнаружены еще в 2009 году, но только теперь удалось установить, что они принадлежат рамфоринху из рода длиннохвостых птерозавров, сообщает AFP.
Это первое подобное существо, найденное в Гондване — доисторическом суперконтиненте, который позже сформировал сушу в Южном полушарии. Размах крыльев этих животных достигал 2 метров, у них были длинный хвост и заостренная морда.
«Мы показали, что распространение животных этой группы было шире, чем считалось на сегодняшний день», — отметил исследователь Джонатан Аларкон из Чилийского университета.
До сих пор фрагментарные остатки рамфоринхов были найдены в Англии, Португалии и еще нескольких странах.
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