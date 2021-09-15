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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли секрет состава вулканической лавы

Новые данные позволят прогнозировать извержение на ранних этапах.

Ученые из Университета Квинсленда собрали и изучили образцы вулканической лавы и пришли к неожиданному выводу. На протяжении десятилетий считалось, что остывшая лава является «нетронутой» магмой из тающей мантии, находящейся в десятках километров под поверхностью Земли. Но новое исследование показало, что это совсем не так.

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Благодаря сложной водопроводной системе вулкана многие минералы в магме кристаллизуются и меняют свой химический состав так, что выглядят совершенно другими веществами на выходе.

Ученые отмечают, что эти данные меняют устоявшиеся представления о составе земной мантии и теперь перед специалистами стоит новая загадка, которую еще предстоит разгадать.г.

Однако новое исследование помогает лучше понять, как работают вулканы. Авторы работы отмечают, что при тщательном мониторинге можно узнать, когда магма достигает основания земной коры, где процессы фильтрации достигают критической точки, после которой происходит извержение.

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Эта информация способна улучшить прогнозирование извержений на ранних этапах, чтобы избежать катастрофических последствий для людей, инфраструктуры и сельского хозяйства, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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