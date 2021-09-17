В Австралии беглец вернулся в тюрьму ради крыши над головой

64-летний житель Австралии Дарко Десич добровольно сдался полиции спустя 29 лет после того, как совершил побег из тюрьмы.
Все это время мужчина жил в песчаных дюнах на одном пляжей Сиднея и перебивался временными заработками, сообщает 9news.
Десич сбежал из заключения летом 1992 года после 13 месяцев заключения. Мужчину приговорили к трем с половиной годам за выращивание каннабиса. Он выбрался из камеры с помощью ножовки и болтореза, уточнили в полиции. Десичу удавалось прятаться от полиции почти три десятилетия.
Добровольно сдавшись, Десич заявил, что у него больше нет сил скрываться, тем более, что во время пандемии найти работу стало почти невозможно. Тюрьма же обеспечит ему крышу над головой.
В суде мужчина рассказал о причинах своего побега. Как оказалось, нелегальный мигрант не хотел, чтобы его депортировали на родину — в охваченную войной Югославию. Теперь эта опасность миновала — Десич достаточно долго прожил в Австралии, чтобы получить вид на жительство.
Приговор мужчине, которого обвиняют в побеге, вынесут 28 сентября.
Тем временем история получила огласку в Австралии, и друг Десича запустил в Сети кампанию по сбору средств для мужчины. Он назвал Дарко порядочным человеком, который «никому не причинил вреда», но почти тридцать лет оставался бездомным, сообщает Newdaily.
Теперь все небезразличные пытаются собрать 30 тысяч австралийских долларов (1,6 млн рублей) чтобы нанять Десичу хорошего адвоката. Им уже удалось собрать почти половину суммы.