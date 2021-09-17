Астрономы заставили звучать остатки сверхновой и черную дыру

В этот раз исследователи озвучили звёздное скопление Вестерлунд 2, остатки сверхновой Тихо Браге и сверхмассивную черную дыру в галактике Messier 87.
Вестерлунд 2 — это компактное молодое звёздное скопление в Млечном пути возрастом от одного до двух миллионов лет. Оно содержит некоторые из известных самых горячих, самых ярких, и самых массивных звёзд.
Сверхновая Тихо Браге, официально известная как SN 1572, вспыхнула осенью 1572 года в созвездии Кассиопеи на расстоянии в 7500 световых лет от Солнечной системы. Значительный вклад в ее изучение внес датский астроном Тихо Браге. В 1952 году на месте вспышки был найден источник радиоизлучения.
Гигантскую черную дыру в галактике Messier 87 и ее окрестности изучали в течение многих лет с помощью ряда телескопов. Научные данные показывают, что она испускает массивные струи частиц, которые взаимодействуют с огромными облаками окружающего дыру горячего газа.
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