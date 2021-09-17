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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы заставили звучать остатки сверхновой и черную дыру

Вселенная в основном безмолвная, но астрономы используют специальную технику перевода астрономических данных в звуки, которые люди могут слышать. Это часть совместного проекта рентгеновской обсерватории «Чандра» и образовательной программы NASA.

В этот раз исследователи озвучили звёздное скопление Вестерлунд 2, остатки сверхновой Тихо Браге и сверхмассивную черную дыру в галактике Messier 87.

Вестерлунд 2 — это компактное молодое звёздное скопление в Млечном пути возрастом от одного до двух миллионов лет. Оно содержит некоторые из известных самых горячих, самых ярких, и самых массивных звёзд.

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Сверхновая Тихо Браге, официально известная как SN 1572, вспыхнула осенью 1572 года в созвездии Кассиопеи на расстоянии в 7500 световых лет от Солнечной системы. Значительный вклад в ее изучение внес датский астроном Тихо Браге. В 1952 году на месте вспышки был найден источник радиоизлучения.

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Гигантскую черную дыру в галактике Messier 87 и ее окрестности изучали в течение многих лет с помощью ряда телескопов. Научные данные показывают, что она испускает массивные струи частиц, которые взаимодействуют с огромными облаками окружающего дыру горячего газа.

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