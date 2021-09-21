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09:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умный антибактериальный увлажнитель воздуха на AliExpress продают по выгодной цене

Люди заботятся о температуре или чистоте воздуха. А вот о его влажности вспоминают редко. Хотя это важный показатель. Его величина определяет комфортное состояние человека и домашних питомцев, влияет на восприятие температуры человеческим телом. На Aliexpress найдено умное устройство, которое поможет вам прожить качественную и здоровую жизнь. Встречайте и другие товары для комфортной жизни в нашей подборке.

Умный увлажнитель воздуха

Красивый и стильный антибактериальный увлажнитель воздуха позаботится о комфорте в вашем доме. Система стерилизации с УФ-излучением делает распыляемый пар чистым и полезным. Удобная конструкция заливки воды сверху. Запатентованный электрический водяной клапан с низким уровнем шума. Вы точно не пожалеете, когда купите этот товар. Вы будете чувствовать себя беззаботно и расслабленно, будто дышите чистым воздухом в горном лесу. Сейчас на данный увлажнитель действует хорошая скидка на сайте. Заказывайте прямиком из России по ускоренной доставке.

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  • Качество на высоте. Доставили за три дня. С приложением сконектился сразу. Можно выставить четыре режима работы. Минимум увлажнения, средне, максимум и самому выставить процент. Посмотрим, как зимой будет работать, когда батареи включат.
Умный увлажнитель воздуха

Для того, чтобы ваши покупки были еще более выгодными, мы подготовили специальные промокоды для новичков: newsmailru500sept и sportmailru500sept дают скидку в 500 рублей (!) при покупке от 1000. Опытным покупателям советуем присмотреться к горящим товарам — самым популярным предложениям на AliExpress, которые сейчас продаются с огромными скидками.

Милый ночник

Осенью рано темнеет, а с этими светильниками в вашем доме будет не только светло, но и уютно. Они включаются и меняют цвета с помощью пульта или от прикосновения. Заряжаются от компьютера и розетки. На сайте действует привлекательная скидка.

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  • Товар пришел быстро, светит ярко и всеми цветами радуги. Очень довольна покупкой. Заказывайте не пожелеете
Милый ночник
Мини-чайник для путешествий

Электрический мини-чайник на 0,5 литра из нержавеющей стали - это идеальная находка в холодный сезон. Небольшой объем, компактность, симпатичный дизайн и функция автоматического отключения. Отличное решение как для офиса, так и для путешествий. В комплекте идут две небольшие чашечки. На товар действует быстрая доставка. 

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  • Супер чайник. Закипает в течении 4-5 минут. Как дорожный - замечательный. Или даже на работу.
Мини-чайник для путешествий
Ортопедические 3D-стельки, которые снимают напряжение в ногах

Эти 3D-стельки со специальной изогнутой формой значительно уменьшают напряжение и боли в ногах. Благодаря универсальному размеру, они подойдут для любой ноги и обуви, и позволят дольше наслаждаться длительными прогулками или комфортно перенести “день на ногах”. Особенно приятной покупку также сделает быстрая доставка “Плюс” и хорошая цена. 

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  • Отличные стельки, сразу подрезала под нужный размер. Ногам стало легче ходить, не устают, как раньше. Продавец положил подарок, очень приятно. Мои рекомендации к покупке.
Ортопедические 3D-стельки, которые снимают напряжение в ногах
Креативные настенные часы

Для разнообразия интерьера можно добавить ярких деталей. Например, крутые часы! Выглядят они очень клево и разбавляют обстановку. Плюс — большие цифры, которые можно будет увидеть отовсюду.

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  • В комплекте нет батареек.
Креативные настенные часы
Средство для мытья стекол

Дождь, лужи, кусочки листьев и прочие вещи портят автомобильные стекла. То бишь портят обзор и просто визуально портят автомобиль. Бороться с этим можно различными брызгалками, профессиональной мойкой или своими силами. Поможет сделать все быстро и качественно специальное средство. Удобный формат и качество, подтвержденное тысячами отзывов на данный бренд и его товары.

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  • На удивление, доезжает в сохранности.
Средство для мытья стекол
Скрытая сушилка

Если вы любите модный нынче формат всего сборного, портативного и трансформирующегося, вешалка точно для вас. Ничего сверлить не потребуется, вешалку можно будет перемещать из комнаты в комнату хоть каждый день. Удобный формат для переездов, каких-либо мини-трипов и тусовок.

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  • Если необходимы дополнительные крепления, они входят в комплект.
Скрытая сушилка
Отпариватель для одежды Xiaomi

Устали разглаживать складки и рюши? А как деликатно отутюжить пальто, и вовсе не ясно? Поможет ручной отпариватель для одежды от знаменитого бренда Xiaomi. Легкий, портативный прибор справится с самыми сложными местами на одежде и дополнительно продезинфицирует ее горячим паром. К тому же, его очень удобно брать в путешествия. Обратите внимание, на товар действует бесплатная экспресс-доставка!

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  • Отличный отпариватель! Полностью стоит своих денег. Также отлично отпаривает детские вещи.
Отпариватель для одежды Xiaomi
Электрическая фритюрница

Уютные вечера с хорошей компанией всегда должны сопровождаться вкусной едой. Будь то посиделки за фильмом или дождливый день. Даже одиночество можно заесть вкусняшками. Чтобы не гонять курьеров туда-сюда в ужасную погоду, можно часть вещей сделать самостоятельно. Например, крутую картошку-фри или обжаренные кусочки мяса или овощей. В любом случае что-то во фритюре иногда спасёт не только вечер, но и чью-то жизнь от голодного обморока.

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  • Легко использовать и легко мыть.
Электрическая фритюрница
Крутой держатель для ключей

По какой-то неизвестной нам причине ключницы снова вошли в моду. Деревянные, ручной работы, какие-то дешевые варианты. Мы нашли, как нам кажется, самый стильный и необычный вариант.

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  • Выглядит очень винтажно, даже потёртости есть.
Крутой держатель для ключей
Меламиновые губки

Никогда не пользовались меламиновыми губками? Рассказываем, для чего они нужны. Благодаря уникальному составу губки легко удаляют любую грязь и застарелый жир с кафеля, шкафчиков, стен, раковин и других поверхностей. Бытовая химия при этом не нужна! Помните только, что меламиновые губки не должны контактировать с едой. 

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  • Губки очень хорошие. Отмывают все: духовку, кафель. Унитаз и крышка белоснежные. Не крошатся и не ломаются, как те, что покупаешь у нас. Очень понравились. Спасибо продавцу.
Меламиновые губки
Телевизор HUAWEI 55" с промокодом и скидочным купоном

Хорошая возможность купить телевизор известного бренда с большой скидкой. Размер 55" отлично подойдет в гостиную, а смарт с качеством изображения 4К означает, что у вас в доме появится умный кинотеатр. Идеально для зрелищных фильмов и видеоигр! Товар доставляют за несколько дней из России. Обратите внимание, на телевизор действует скидочный купон на 2,8 тысячи и промокод на 7 тысяч рублей.

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  • Телевизор - 5 баллов!
Телевизор HUAWEI 55" с промокодом и скидочным купоном
Обаятельный будильник

Одна из самых ужасных вещей осенью  — ранние подъемы. С сентября они снова становятся почти ежедневными. Поэтому постарались найти хоть что-то, что порадует с утра. Например, забавный будильник. Если подключить воображение, он даже может стать вполне неплохим, но молчаливым другом. А ещё у него имеется довольно громкий звонок (громкость можно регулировать). Так что сильно спящие люди точно поднимутся с утра.

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  • Почта России может убить коробку.
Обаятельный будильник
Симпатичный мини-термос

Холода уже наступили, и отогреваться надо как на улице, так и в зданиях. Впрочем, дело не только в холодах. Банально очень удобно, когда с собой есть термос. Отлично заменит вредную газировку и прочие радости. Помимо содержимого, порадует ещё и яркий внешний вид.

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  • Хорошо держит тепло.
Симпатичный мини-термос
Удобный ланч-бокс

О еде тоже не стоит забывать. Учитывая время и тренды, сейчас модно собирать еду самостоятельно. Так уж точно надежнее. Все мы помним истории про различную живность в еде. Если хотите подстраховаться и быть уверенным в том, что еда точно будет съедена, лучше обзавестись ланч-боксом. Тем более что всё в комплекте. Даже приборы прилагаются.

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  • Отсутствует неприятный запах. Вымывать его не придётся.
Удобный ланч-бокс
Мультифункциональная овощерезка

Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.

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  • Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Мультифункциональная овощерезка
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом

Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%. 

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  • Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом
Набор крутых ножей

Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!

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  • Все хорошо. Наточены до бритвы. Качество супер.
Набор крутых ножей
Коврик для прихожей

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а  доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!

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  • Очень практичные и удобные коврики, идеальны под обувь в прихожей. Идея с ячейками под мусор замечательная. Сделаны качественно. 
Коврик для прихожей
Новинка! Необычная итальянская кофемашина

Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.

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В отзывах пишут:
  • 5 баллов!
Новинка! Необычная итальянская кофемашина
Многофункциональный фен для красивых волос

Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”. 

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  • Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Многофункциональный фен для красивых волос
Портативная кофемашина для авто и путешествий

Удивительно, но факт! Теперь вкусный и ароматный кофе можно приготовить прямо в салоне автомобиля или вообще где угодно. Это стало возможным благодаря портативной кофемашине, которая своим внешним видом и размерами напоминает обычный термос. Аппарат работает как с помощью стандартного блока питания, так и от автомобильного адаптера. в нем можно приготовить либо кофе из капсул, либо обычный молотый кофе. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка супер быстрая. Комплект полный, как описано. Чехол жесткий и добротный. Кофе из капсул и из молотого получается отличный. Возможность использования в авто и дома через всякие адаптеры и блок питания на 220 В. Как долго проработает покажет время, но в данный момент все устраивает, и я очень доволен покупкой. Спасибо продавцу и разработчикам. Рекомендую к покупке.
Портативная кофемашина для авто и путешествий
Водоочиститель Аквафор

Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину, примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды — экономичный вариант глубокой очистки воды.

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  • Отличный фильтр за свои деньги, установка без проблем, всё есть в комплекте, даже шаблон для сверления отверстий. Брал за 2160 по акции
Водоочиститель Аквафор
Универсальная насадка на кран

Универсальная насадка поможет отрегулировать подачу воды и значительно сэкономит ее расход. Четырехслойный сетчатый фильтр удалит примеси, а двойные прокладки предотвратят брызги воды во все стороны. Прочная медь и скрытый корпус обеспечат дополнительную долговечность. Этот кран будет работать в течение 10 лет! Товар также включает в себя усиленные двойные o-образные клапаны, которые обеспечивают предотвращение всех протечек. Подходит как для домашнего использования, так и для ресторана, прачечной или заднего двора. На выбор представлены несколько размеров и типов.

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  • Наконец-то нашел то, что на видео. Правильная насадка. От многих других продавцов приходит подделка, которая не крутится в стороны, пластиковое колено, а не из металла и без переключения режимов. В этой все супер! Доволен как слон.
Универсальная насадка на кран
Ультразвуковая стиральная машинка Xiaomi

Потрясающая находка, которая избавит дачников и путешественников от проблемы стирки в “походных” условиях. Многофункциональная миниатюрная стиральная машинка от известного бренда Xiaomi, похожая на компьютерную мышь, всего за 15-30 минут отстирает ваше белье в тазике, ведре или любой другой емкости с водой. Машинка работает от электрической сети и заряжается с помощью USB. Кстати, ее также можно использовать в качестве посудомоечной машины, ведь благодаря высокочастотным вибрациям она отлично удаляет не только пятна с одежды, но и грязь с посуды. 

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  • Быстрая доставка. Сделано очень аккуратно. Жужжит, вибрирует, ультразвук ли - не знаю. Покупала для стирки тряпочек от робота - мойщика пола. По-моему, свою функцию выполняет. Надеюсь, прослужит долго.
Ультразвуковая стиральная машинка Xiaomi
Универсальная камера наблюдения

Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Универсальная камера наблюдения
Изогнутая массажная подушка для максимального релакса

Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить. 

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В отзывах пишут:
  • Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.
Изогнутая массажная подушка для максимального релакса
Электронный комнатно-уличный термометр

Высокоточный, компактный и симпатичный электронный термометр-гигрометр отображает температуру на дисплее внутри помещения и на улице, а также влажность внутри помещения. Установить устройство под ручку на пластиковом окне не составит труда. Кроме того, в комплекте идет и специальное крепление для наружного датчика на расстоянии 5 см от рамы, что делает показания термометра абсолютно точными. А быстрая доставка из России гарантирует получение товара в кратчайшие сроки. 

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  • Заказ пришел быстро, упакован в коробку, все целое и работает, термометр классный, рекомендую, доставил курьер до двери, довольна товаром и службой доставки
Электронный комнатно-уличный термометр
Универсальная телеприставка

Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Универсальная телеприставка
Смарт-сушилка для обуви

Умная сушилка для обуви является просто незаменимой вещью в дождливую или снежную погоду. Стильный дизайн, экологичная технология, огнестойкий и безопасный материал, равномерный нагрев поверхности, функция дезинфекции и таймер от 3 до 9 часов работы. Все это позволит быстро высушить абсолютно любую обувь, не испортив ее и избавив от бактерий. Кстати, сушилку можно получить очень быстро с помощью быстрой доставки “Плюс”.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка, качество на вид отличное, греют сильно, таймер работает, вилка с адаптером.
Смарт-сушилка для обуви
Умная лампочка с функцией памяти

Настоящая цветовая магия по доступной цене. Умная лампочка с пультом управления способна менять свой цвет в зависимости от ваших пожеланий. 24 режима освещения, функция регулировки скорости и яркости переключения, синхронизация с музыкой, управление с помощью дистанционного пульта или специального приложения. К тому же свет экологически чистый, без излучения и безвредный для человеческого глаза.

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  • Доставка до Перми 10 дней всего! Упаковка на 3+ , описанию соответствует, продавец работает шустро, заказом в целом доволен, товар получил целый, батареечку в пульт 3v покупать отдельно надо! Магазин рекамендую как проверенный, благодарю продавца за отличный сервис!
Умная лампочка с функцией памяти
Мультитул от Xiaomi

Компактный инструмент 3 в 1 от Xiaomi. Ребята решили сделать все, что они могут. В том числе и карманного помощника. В тройку входят — фонарик, ножницы и нож. Последние два — весьма острые, хорошо смазаны, не подведут. А фонарик довольно хорош, не игрушечный, а вполне себе рабочий. Точно поможет найти все, что необходимо.

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  • Заряжается от Type-C.
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