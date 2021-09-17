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18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Канарских островах готовятся к масштабному извержению вулкана

За последние дни на острове Ла-Пальма было зафиксировано более четырех тысяч подземных толчков.

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Испанские власти ввели на канарском острове Ла-Пальма «желтый» уровень опасности из-за возможного извержения вулкана Тенегия. За последнюю неделю сейсмологи зафиксировали в районе вулкана более четырех тысяч подземных толчков, причем, если первые из них фиксировались на глубине 20 километров, то последние были расположены на глубине 6 и 8 километров.

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По словам экспертов, эта сейсмическая активность может привести к извержению вулкана в ближайшие дни или недели. Кроме того, специалисты предполагают, что извержение Тенегия, скорее всего, будет довольно мощным и будет сопровождаться ощутимыми для населения землетрясениями.

Последнее извержение Тенегии произошло в октябре 1971 года, тогда вулкан извергал лаву на протяжении более трех недель, пишет местное издание El Dia.

Екатерина Гура

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