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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Первых Мисс Мира в истории показали на фото

19 сентября 1888 года в бельгийском курортном городке Спа состоялся финал первого всемирного смотра красавиц. Вспоминаем, как выглядели первые красавицы в современной истории.

Берта Сукаре

18-летняя креолка Берта Сукаре из Гваделупы победила в первом всемирном конкурсе красоты, состоявшемся в Бельгии в 1888 году. Девушка стала лучшей среди 350 кандидаток, подавших заявки на участие в конкурсе. В качестве приза Берта получила 5 тысяч франков. Корону королевы красоты изобрели позже.

Маргарет Горман

Конкурс «Мисс Америка», впервые проведенный в 1921 году и существующий до сих пор, не мог быть международным, но именно он выработал стандарты всех подобных национальных и международных мероприятий в будущем. Победила в нем 16-летняя Маргарет Горман из Вашингтона. Вскоре девушка победила еще в нескольких конкурсах красоты, затем вышла замуж и стала светской львицей. Маргарет умерла в 1995 году в возрасте 90 лет.

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Кики Хоканссон

Кики стала первой победительницей конкурса «Мисс Мира», прошедшего в Лондоне в 1951 году. Она представляла Швецию и была единственной победительницей конкурса в бикини, прошедшего во время ее коронации. В качестве приза девушка получила чек на 1 тысячу фунтов стерлингов и ожерелье.

Арми Куусела

В 1952 году в Калифорнии впервые был проведен конкурс «Мисс Вселенная». Первой победительницей конкурса стала 17-летняя Арми Куусела из Финляндии. Она была коронована венчальной тиарой династии Романовых. В конкурсе принимали участие девушки из 30 стран.

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Стелла Маркес

23-летняя жительница Колумбии Стелла Маркес стала первой Мисс Интернешнл в истории этого конкурса. Она победила на состязании, которое прошло в Калифорнии в 1960 году. Позже девушка вышла замуж за филиппинского бизнесмена и организовала национальный конкурс «Мисс Филиппины».

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