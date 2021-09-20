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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке откроются смотровые площадки из стекла для самых смелых

Захватывающий проект должен помочь возродить туризм.

В Нью-Йорке на башне Summit One Vanderbilt на Манхэттене в конце октября откроются три новых захватывающих аттракциона. Во-первых, это полностью прозрачный стеклянный лифт Ascent, который будет подниматься вверх по внешней стороне здания на 369 метров, открывая захватывающий вид на город.

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Еще одной головокружительной достопримечательностью станут абсолютно прозрачные комнаты Levitation, выступающие из башни и подвешивая гостей на высоте 324 метров над землей.

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Кроме того, в развлекательной зоне комплекса будет также открыта арт-инсталляция «Вохдух», разработанная медиа-бюро Kenzo Digital. Она представляет из себя помещение из стекла и зеркал, сквозь которое одновременно можно увидеть множество «реальностей».

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Сообщается, что помимо этого Summit One Vanderbilt будет включать в себя кафе под названием Après, бар на террасе, продуктовые лавки и «самый высокий городской открытый альпийский луг в мире».

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Стоимость проекта составляет 3,3 миллиарда долларов. Создатели футуристического развлекательного центра считают, что такой уникальный для США проект поможет быстро восстановить туристическую отрасль после пандемии коронавируса, пишет CNN.

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