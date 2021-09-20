13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нью-Йорке откроются смотровые площадки из стекла для самых смелых
Захватывающий проект должен помочь возродить туризм.
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В Нью-Йорке на башне Summit One Vanderbilt на Манхэттене в конце октября откроются три новых захватывающих аттракциона. Во-первых, это полностью прозрачный стеклянный лифт Ascent, который будет подниматься вверх по внешней стороне здания на 369 метров, открывая захватывающий вид на город.
Еще одной головокружительной достопримечательностью станут абсолютно прозрачные комнаты Levitation, выступающие из башни и подвешивая гостей на высоте 324 метров над землей.
Кроме того, в развлекательной зоне комплекса будет также открыта арт-инсталляция «Вохдух», разработанная медиа-бюро Kenzo Digital. Она представляет из себя помещение из стекла и зеркал, сквозь которое одновременно можно увидеть множество «реальностей».
Сообщается, что помимо этого Summit One Vanderbilt будет включать в себя кафе под названием Après, бар на террасе, продуктовые лавки и «самый высокий городской открытый альпийский луг в мире».
Стоимость проекта составляет 3,3 миллиарда долларов. Создатели футуристического развлекательного центра считают, что такой уникальный для США проект поможет быстро восстановить туристическую отрасль после пандемии коронавируса, пишет CNN.
Екатерина Гура