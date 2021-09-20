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Фоторепортажи
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лондоне выбрали самые захватывающие космические снимки года

В этом году на конкурс поступило более 4,5 тысяч заявок от фотографов из 75 стран мира.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Лондонская Королевская обсерватория показала работы победителей международного фотоконкурса «Астрономический фотограф 2021 года». Снимки-победители были представлены на виртуальной церемонии награждения.

Жюри конкурса определило победителей в 11 отдельных категориях, а также назвала победителя в основной категории — «Лучший астрономический фотограф».

Абсолютным победителем этого года был признан китайский фотограф Шучан Дон, который сделал завораживающее фото солнечного затмения под названием «Золотое кольцо».

По словам Дона, снимок был сделан в районе Али в Тибете 21 июня 2020 года. В тот день стояла пасмурная и облачная погода, но по счастливой случайности именно во время затмения небо стало ясным, и он смог сделать этот впечатляющий снимок.

В число победителей попал и российский фотограф Дмитрий Рыбалка, который снял танец северного сияния на фоне корабля.

Екатерина Гура

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