13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Лондоне выбрали самые захватывающие космические снимки года
В этом году на конкурс поступило более 4,5 тысяч заявок от фотографов из 75 стран мира.
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Лондонская Королевская обсерватория показала работы победителей международного фотоконкурса «Астрономический фотограф 2021 года». Снимки-победители были представлены на виртуальной церемонии награждения.
Жюри конкурса определило победителей в 11 отдельных категориях, а также назвала победителя в основной категории — «Лучший астрономический фотограф».
По словам Дона, снимок был сделан в районе Али в Тибете 21 июня 2020 года. В тот день стояла пасмурная и облачная погода, но по счастливой случайности именно во время затмения небо стало ясным, и он смог сделать этот впечатляющий снимок.
В число победителей попал и российский фотограф Дмитрий Рыбалка, который снял танец северного сияния на фоне корабля.
Екатерина Гура