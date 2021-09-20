September 16, 2021
15:57 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Кот, которого завели для ловли грызунов, подружился с мышкой. Теперь они неразлучны
Когда в душе ты не охотник, а миролюбивый котик.
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У Бенджамина Сагредо из города Пунта-Аренас (Чили) живет черный кот по имени Саймон. Его завели, чтобы избавить дом от грызунов, но Саймон оказался добрее, чем от него ожидалось. И, вместо того чтобы ловить мышей, стал с ними дружить!
«Однажды мы увидели, как Саймон играет с чем-то под креслом, но не придали этому особого значения», — вспоминает Сагредо. Со временем хозяева даже стали слышать в доме странный шорох, но причина звуков выяснилась, когда одним утром Сагредо вошел в кухню и обнаружил у миски с водой не только Саймона, но и… его нового друга.
«Они выглядели как давние знакомые. Саймон был очень ласков, — говорит хозяин. — Я решил записать это на камеру. Думал, мне никто не поверит».
Сагредо был удивлен дружелюбием своего кота, но не мог свыкнуться с мыслью, что теперь в его доме поселятся вредители. Мужчина пару раз выносил мышонка на улицу, чтобы тот мог убежать и поселиться где-то среди сородичей, однако грызун каждый раз возвращался. В итоге семья решила оставить мышку в семье и даже дала ей имя Чефсито.