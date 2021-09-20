18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В российском заповеднике показали самое популярное дерево у животных
Особую любовь к нему питают медведи и тигры.
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На странице Центра «Амурский тигр» на Facebook появилось забавное видео, снятое одной из фотоловушек в лесу в Еврейской автономной области.
На кадрах, которые были сняты в мае и июне 2021 года (сотрудники заповедника проверяют фотоловушки лишь раз в несколько месяцев), показано самое популярное дерево в округе, которое одновременно является «доской объявлений» в животном мире.
Как следует из видео, свои метки на нем регулярно оставляли несколько медведей и тигры. Также в кадр неоднократно попадали косули.
Опубликованное видео — это ускоренная в 20 раз сборка всех отметившихся у дерева за два месяца животных.
Екатерина Гура