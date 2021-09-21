13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что «сформировало» сибирских собак
Исследователи проанализировали ДНК самоедов и хаски.
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Международная группа ученых проанализировала геномы древних и современных собак из сибирской Арктики и смогла узнать, как появились такие уникальные породы, как самоеды.
Команда изучала ДНК 49 собак из Сибири и Евразии, останкам которых от 11 тысяч до 60 лет. Их работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Анализ показал, что первые собаки в сибирской Арктике генетически были довольно однородными. Эти животные в регионе высоко ценились. Например, как показали раскопки святилища Усть-Полуй на реке Полуй, 2 тысячи лет назад представители Усть-Полуйской культуры использовали собак на охоте и как средство передвижения. Их также употребляли в пищу. Умерших собак на Ямале хоронили с почтением.
Позже, около 1 тысячи лет назад, генетическое разнообразие сибирских собак начинает резко возрастать. Это отображает социальные изменения во время перехода от железного века к средневековью. Население Сибирской Арктики устанавливает прочные торговые связи с другими регионами Евразии. Собаки становятся ценным предметом торговли. Их активно поставляют в Арктику из евразийских степей и Европы.
Примерно 800 лет назад, когда сибирские популяции занялись оленеводством, им потребовались собаки-пастухи и защитники, устойчивые к арктическим морозам. Скрещивание и отбор животных с необходимыми чертами в конце концов привели к появлению современных сибирских собачьих линий, таких как самоеды.
Большая часть генома самоеда может быть прослежена до древних арктических предков, пишут исследователи. В то же время генетическая информация этой породы демонстрирует гораздо большее влияние Запада, чем, например, хаски.
В последующие столетия самоеды как порода практически не изменились, в то время как большинство других современных пород является результатом целенаправленных усилий селекционеров XIX и XX веков.
Анна Лысенко
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