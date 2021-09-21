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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США угодил в тюрьму за постоянные вызовы 911 из-за усталости

Теперь он проведет за решеткой 2 месяца.

61-летний Дэниел Шредер из американского города Индиана изводил службу спасения 911 звонками, в которых жаловался на то, что очень устал.

В минувший четверг он позвонил диспетчерам трижды, а когда ему вынесли предупреждение, не остановился. В результате полиции пришлось арестовать телефонного террориста, сообщает The New York Post.

Когда судья задумался о наказании для Шредера, оказалось, что мужчина беспокоит службу экстренной помощи не впервые. 11 сентября он пожаловался в 911 на то, что его родственница не придерживается установленных им правил.

Первоначально Шредера приговорили к 6 месяцам за решеткой. Судья согласился отменить наказание, если мужчина больше не будет беспокоить 911 без повода. Уже на следующий день Шредер не выдержал и снова позвонил спасателям. Теперь он проведет в тюрьме 2 месяца.

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