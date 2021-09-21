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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка с фруктами и медведь в авто: в Сети обсуждают вирусный ролик

Молодому медведю эта встреча явно понравилась больше, чем девушке.

Пользователь Twitter под ником ijayt205 опубликовал в соцсети короткое видео, снятое камерой наружного наблюдения. На кадрах видно, как девушка с корзиной фруктов идет из дома к своему открытому автомобилю, припаркованному напротив, но внезапно находит там неожиданного пассажира.

Как следует из видео, в машине оказался медвежонок, которого даже не смутили крики хозяйки авто. Пока девушка помчалась внутрь дома, медведь вышел из авто, почесал за ухом и направился к рассыпанным по земле фруктам.

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Где был снят ролик и чем он в итоге закончился — так и осталось загадкой. Но пост очень быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. В комментариях пользователи пошутили, что это новая современная версия сказки про «Машу и трех медведей».

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