Девушка с фруктами и медведь в авто: в Сети обсуждают вирусный ролик

Пользователь Twitter под ником ijayt205 опубликовал в соцсети короткое видео, снятое камерой наружного наблюдения. На кадрах видно, как девушка с корзиной фруктов идет из дома к своему открытому автомобилю, припаркованному напротив, но внезапно находит там неожиданного пассажира.
Как следует из видео, в машине оказался медвежонок, которого даже не смутили крики хозяйки авто. Пока девушка помчалась внутрь дома, медведь вышел из авто, почесал за ухом и направился к рассыпанным по земле фруктам.
Где был снят ролик и чем он в итоге закончился — так и осталось загадкой. Но пост очень быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. В комментариях пользователи пошутили, что это новая современная версия сказки про «Машу и трех медведей».