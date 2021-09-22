16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Астраханском зоопарке появились на свет львята и пантеры
Большое пополнение кошачьих.
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В астраханском зоопарке «Баба Фрося» в Камызякском районе в конце лета случился настоящий бэби-бум. Львица Диана и черная пантера Багира стали мамами.
На свет появились две маленькие черные пантеры, а через время — три львенка. Сотрудники зоопарка решили сразу не афишировать большое событие и подождать, пока малыши окрепнут. О пополнении в зоопарке сотрудники сообщили в соцсетях в середине сентября.
Сообщается, что и мамы, и малыши чувствуют себя отлично. Сотрудники стараются не беспокоить их лишний раз. Через пару месяцев котятам начнут давать козье молоко, а дальше — приучать к мясу. Когда малыши окрепнут и станут более самостоятельными, их, скорее всего, переселят в другой зоопарк.
Отметим, что родители львят — Симба и Диана. Они вместе прибыли в Астрахань из Владивостока. А маленькие пантеры родились в семье Фрэнка и Багиры. Папа Фрэнк родом из Севастополя, а мама приехала из Владивостока. Это ее первые котята.
Екатерина Гура