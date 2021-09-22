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18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский художник создал невидимую лодку-иллюзию (видео)

На самом деле она вполне реальна и пригодна для плавания.

46-летний французский художник и скульптор Жюльен Бертье создал невидимую лодку, которую он так и назвал — L'invisible. Он переоборудовал обычную моторную лодку и спрятал ее внутрь «скалы», что снаружи выглядит так, будто по воде плывет просто гигантская каменная глыба.

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На создание «каменной» лодки у него ушло шесть недель, а материалом для имитации скалы послужили полистирол и эпоксидная смола.

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По словам Бертье, сама лодка похожа теперь на пещеру с небольшим окошком для обзора и двумя люками — сзади (для запуска двигателя) и сверху (для удобного входа капитана и пассажиров).

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Из-за того, что центр тяжести лодки изменился из-за декорирования, она стала не такой устойчивой и раскачивается на волнах больше обычного. Но в целом изменения не сильно повлияли на конструкцию.

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Свой арт-проект художник начал еще в сентябре 2020 года, но из-за коронавирусных ограничений ему пришлось ждать тестового запуска до лета 2021 года. Впервые невидимую лодку он спустил на воду в июне, но до сентября Бертье продолжал проводить испытательные заплывы рядом с берегом. Лишь в сентябре он представил свой проект широкой публике и отправился в небольшое плавание по Средиземному морю.

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По словам художника, его идеей было создать такое плавательное средство, чтобы оно идеально вписывалось в природный пейзаж и выглядело его частью, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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