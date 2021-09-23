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День в истории: создание жевательной резинки и свадьба ТолстогоСвадьба Толстого, создание жевательной резинки и другие события, произошедшие в этот день
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11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: отличите мифы о жвачке от правды

23 сентября отмечается день рождения жвачки. Считается, что именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис придумал прототип современной жевательной резинки.

А сможете ли вы определить, какие факты о жвачке правдивы, а какие — нет? Пройдите наш тест и проверьте свои знания.

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Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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