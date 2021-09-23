15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Дании нашел клад золотых артефактов железного века
Мужчина купил металлоискатель и решил проверить его в деле.
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Датчанин Оле Гиннеруп Шитц решил освоить новое хобби и приобрел металлоискатель. Опробовать устройство он решил на земле своего друга в городе Винделев, который находится в восьми километрах от Еллинга — культурной точки, где правили первые монархи, когда они объединили страну в X веке.
Пробы металлоискателя оказались более чем удачные — после недолгих поисков Шитц обнаружил зарытый в земле клад. Подумав, что он нашел что-то ценное, охотник за сокровищами обратился в местный музей Vejlemuseerne, после чего на место выехали профессиональные археологи, которые раскопали сокровищницу с золотыми украшениями.
Клад, который обнаружил Шитц, содержал несколько тонких и плоских монет (брактеатов), а также римские монеты, отлитые в украшения с использованием уникальной древней техники. По словам археологов, некоторые артефакты и рунические надписи относятся к правителям того времени, хотя часть находок имеет отношение и к скандинавской мифологии, в том числе к богу Одину.
Ученые полагают, что тайник с сокровищами мог принадлежать некоему местному вождю или знатному человеку, который зарыл его в землю после крупного извержения вулкана, потрясшего Европу в 536 году нашей эры, пишет Live Science.
По данным ученых, после извержения многие люди в Скандинавии закапывали клады для защиты от врагов или для жертвоприношения богам. По словам представителей музея, всего в Дании было найдено более 40 килограммов золота, захороненного в период железного века.
Найденный Шитцем клад будет представлен на выставке викингов в музее Вайле, которая откроется 3 февраля 2022 года.
Екатерина Гура