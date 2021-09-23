@madamquasar
Grandparents Freezer Discovery♬ original sound - Nellie
17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер нашла в холодильнике замороженные ягоды и яйца из прошлого века
Запасы хранились в холодильнике ее бабушки с дедушкой.
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Пользовательница TikTok с ником madamquasar опубликовала на ресурсе три интересных ролика, которые быстро привлекли внимание пользователей и стали вирусными.
Блогер, чье настоящее имя Нелли, рассказала, что решила прибраться в доме своих бабушки с дедушкой, и в холодильнике ее ждал настоящий сюрприз. Дело в том, что в морозилке пенсионеры несколько десятилетий хранили контейнеры с припасами. В частности, Нелли обнаружила контейнеры с ежевикой от 1972 года и клубникой от 1984 года, яичные желтки 1998 года, а также пачку 29-летнего сливочного масла и 28-летний бульон с ветчиной.
По просьбам подписчиков Нелли открыла контейнеры и показала, как найденные продукты сохранились за несколько десятков лет. По словам девушки, большинство ягод оказались вполне приличного вида и запаха, яичные желтки стали похожими на сливочное масло, а вот запах бульона все-таки выдал его истинный возраст.
Несмотря на все уговоры, блогерша все-таки не решилась пробовать 40-летние ягоды, и отметила, что не знает, зачем ее пожилые родственники так долго хранили еду.
Екатерина Гура