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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали время появления первых людей в Америке

В США найдены древнейшие следы первых обитателей континента.

Источник: Cornell University

В США обнаружены доказательства того, что люди населяли Северную Америку уже больше 23 тысяч лет назад.

Это почти на 10 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор, говорится в исследовании, опубликованном в Science.

Окаменелые следы подростков, детей и нескольких взрослых, самым старым из которых не менее 23 тысяч лет, были найдены в национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это самые старые следы человека как в Северной, так и в Южной Америке.

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Рядом найдены следы животных — мамонта, гигантского ленивца, волков и птиц. Они образовались в мягкой грязи на краю мелкого озера.

По словам исследователей, эти первые человеческие следы на двух континентах дают представление об образе жизни древних поселенцев.

«Мы можем думать о наших предках как о вполне функциональных, охотящихся и выживших. Но то, что мы видим здесь, — это также игры, объединяющие разные возрасты. Истинное представление об этих первобытных людях», — говорит Мэтью Беннетт из Борнмутского университета, который помогал в исследовании.

Предполагается, что люди заселили Америку через Берингийский перешеек — природный мост, который соединял Восточную Сибирь и Аляску в период от 27 до 11—10 тыс. лет назад. До сих пор самыми древними находками в Америке, связанными с присутствием человека, были фрагменты стоянки Свон Пойнт на Аляске возрастом 14,8—14,7 тыс. лет.

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