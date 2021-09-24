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14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: Земная кора меняет форму из-за таяния льдов

Это повлияет на будущее планеты.

Источник: AP 2021

Таяние полярных ледяных щитов не только повышает уровень моря, но и деформирует подстилающую поверхность Земли. Эти эффекты можно заметить за тысячи километров, говорится в исследовании ученых из США.

По мере таяния льда в Гренландии, Антарктиде и на арктических островах земная кора поднимается и расширяется. Пока эти изменения невелики — около 1 мм в год, но они охватывают большие территории. В свою очередь, деформация коры вызывает дальнейшее разрушение льда. Возникает замкнутый круг, говорят исследователи.

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Ученые использовали спутниковые данные с 2003 по 2018 год, чтобы измерить движение земной коры в трех измерениях. Они обнаружили, что деформации могут значительно меняться от года к году, а в некоторых областях горизонтальное расширение поверхности сильнее, чем подъем вверх. Поскольку скорость таяния ледников растет, важно изучить эти изменения, чтобы узнать, к чему они приведут в долгосрочной перспективе.

По словам ученых, похожие деформации на Земле происходили в конце последнего ледникового периода 11 тысяч лет назад. Эти изменения все еще ощущаются.

«Мы думаем о Земле как об упругой структуре, похожей на резину, тогда как в тысячелетних масштабах она работает больше как очень медленно движущаяся жидкость», — говорит геофизик Софи Коулсон из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико.

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