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09:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии валлаби сбежал из зоопарка и пришел в паб

Но тихо посидеть не удалось.

Шестимесячный валлаби Эдди сбежал из контактного зоопарка недалеко от шотландского городка Нью-Дир, но долго искать его не пришлось.

Животное заметили в полутора километрах — оно подошло к пабу North East на одной из центральных улиц Нью-Дира. Когда рабочие зоопарка Waulkmill Menagerie попытались его поймать, Эдди убежал снова, сообщает UPI.

По словам Никки Джонстон, управляющей зоопарком, Эдди, еще одного валлаби, трех сурикатов и гигантскую черепаху привезли в городок на уикенд. Эдди сбежал, когда его переводили из одного вольера в другой. Джонстон заверила, что Эдди не опасен. Сейчас его поисками занимаются специалисты.

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