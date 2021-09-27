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09:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

На AliExpress раскупают необычный обогреватель не больше апельсина

Время обновлять осенний гардероб и создавать в доме особый уют! Тем более, что до 30 сентября на AliExpress длится крупная сентябрьская распродажа «Охота на тренды» со скидками до 70% на многие товары. Мы подыскали самые интересные новинки осени-2021 со скидками, которые стремительно набирают популярность.

Новинка! Портативный обогреватель с пультом

Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.

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В отзывах пишут:
  • Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Новинка! Портативный обогреватель с пультом

Заказывая товары на AliExpress, не забудьте о лайфхаках, которые помогут сэкономить еще больше:

  • Проверяйте страницу с товарами по горящей цене. Здесь можно найти очень хорошие скидки на любые товары — от канцелярских кнопок до холодильников и смартфонов.
  • Не забывайте о лоукостере — здесь продают нужные в хозяйстве мелочи за копейки.
  • Копите монеты в приложении AliExpress, которые можно обменять на дополнительную скидку или какой-нибудь товар.
  • Не забывайте о промокодах! Если вы покупаете на AliExpress впервые, при оформлении товара введите newsmailru500sept или sportmailru500sept и получите скидку 500 рублей при заказе от тысячи. Промокод актуален до конца октября.

Пояс с подогревом для спины

Пояс-грелка помогает справиться с болью в спине и животе, снять спазмы, расслабить мышцы. А еще ее можно постелить на диван или кровать и использовать как грелку для ног. В общем, универсальная находка для всей семьи, а особенно для людей преклонного возраста. Добавим, что температура пояса регулируется. Он также защищен от перегрева: если вы забыли выключить грелку, она отключится сама через полтора часа.

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В отзывах пишут:
  • Отличный товар: греет классно! Доставка тоже очень быстрая, продавец общительный и отзывчивый! Рекомендую я, короче говоря, этот товар и этот магазин: очень понравилась эта покупка!
Пояс с подогревом для спины
Яркий автоматический поводок

Переходим на полностью автоматические устройства. В том числе и на ошейники. Вещица очень удобная. Больше никаких подтягиваний и подобного странного фитнеса на прогулке с собакой. Плюс, выглядит такой поводок гораздо круче обычного. А в паре с товаром на несколько позиций ниже смотреться будет вообще отлично.

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В отзывах пишут:
  • Первое время подсветка может слегка моргать.
Яркий автоматический поводок
Вязаная шапка-бини

Шапка-бини — базовая модель для современного гардероба. Связанная из акриловых волокон шапка имеет плотную, качественную вязку и хорошую эластичность, поэтому подойдет для различных типов и размеров головы. Унисекс, подходит для мужчин и женщин. Классический дизайн всегда в моде и прекрасно будет сочетаться с различными нарядами. Выбирайте из множества оттенков на сайте с хорошей скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Акрил 100%, хорошо тянутся, на весну слишком теплые, на холодную осень и теплую зиму самое то. Цвета насыщенные, доставка 15 дней до Башкирии.
Вязаная шапка-бини
Электронный комнатно-уличный термометр

Высокоточный, компактный и симпатичный электронный термометр-гигрометр отображает температуру на дисплее внутри помещения и на улице, а также влажность внутри помещения. Установить устройство под ручку на пластиковом окне не составит труда. Кроме того, в комплекте идет и специальное крепление для наружного датчика на расстоянии 5 см от рамы, что делает показания термометра абсолютно точными. А быстрая доставка из России гарантирует получение товара в кратчайшие сроки. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ пришел быстро, упакован в коробку, все целое и работает, термометр классный, рекомендую, доставил курьер до двери, довольна товаром и службой доставки
Электронный комнатно-уличный термометр
Мужская водолазка

Водолазки классических цветов — базовая вещь в осеннем мужском гардеробе, которая подходит практически ко всему. Ее можно носить с кожаной или джинсовой курткой, а снизу образ дополнят джинсы прямого или зауженного кроя, брюки чинос, другие модели трикотажных или вельветовых брюк. Сейчас эту универсальную вещь можно купить с неплохой скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Водолазка очень достойная. Сидит хорошо. Не жмет, не тянет, приятна к телу. Брал XXL, мои параметры: грудь 114, вес 86, рост 183. Для любителей водолазок однозначно рекомендую.
Мужская водолазка
Смарт-сушилка для обуви

Умная сушилка для обуви является просто незаменимой вещью в дождливую или снежную погоду. Стильный дизайн, экологичная технология, огнестойкий и безопасный материал, равномерный нагрев поверхности, функция дезинфекции и таймер от 3 до 9 часов работы. Все это позволит быстро высушить абсолютно любую обувь, не испортив ее и избавив от бактерий. Кстати, сушилку можно получить очень быстро с помощью быстрой доставки “Плюс”.

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  • Быстрая доставка, качество на вид отличное, греют сильно, таймер работает, вилка с адаптером.
Смарт-сушилка для обуви
Крутое постельное белье

Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!

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В отзывах пишут:
  • Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Крутое постельное белье
Глюкометр по суперцене

Глюкометр известной марки медицинского оборудования Cofoe измеряет уровень сахара в крови. Крошечную каплю крови нужно нанести на тест-полоску - и уже через 9 секунд на экране высветится результат. Спешите приобрести аппарат, который не помешает иметь в каждом доме. Кстати, глюкометр доставляют из России за считанные дни. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка до Рязани 10 дней, трек-код отслеживался. Упаковка хорошая. В комплекте: прибор, шприц-автомат, 50 игл и 50 тест-полосок. Всё отлично работает. Для домашнего использования показывает точно. Беру второй раз у этого продавца. 
Глюкометр по суперцене
Массажер-спасатель для ног

Каждый день устают ноги? После вечернего душа поставьте стопы на мягкий массажный коврик, выберите любимый режим и его интенсивность: приятная вибрация расслабит мышцы, снимет отечность и усталость. Важная деталь: в состав коврика входят ионы серебра, которые защищают от инфекций и грибка, а сам коврик не боится мытья.

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В отзывах пишут:
  • Очень крутая вещь, и видно, что качественная. Работает отлично, ноги расслабляет. Я не только на ступни, но и под икры ее кладу. Очень рекомендую. Это моя вторая вещь этой фирмы. One love.
Массажер-спасатель для ног
Ночник Xiaomi - до 120 дней без подзарядки

Сенсорные беспроводные ночники очень популярны на AliExpress, а модель от Xiaomi — действительно одна из лучших. Все дело в том, что она чрезвычайно долго держит заряд благодаря аккумулятору повышенной емкости — до 120 дней без подзарядки! Второй плюс — фирменный лаконичный дизайн, как у большинства продуктов Xiaomi. Такой ночник выглядит стильно и дорого. Еще очень важен чувствительный инфракрасный сенсор с углом обзора в 120 градусов и зоной чувствительности 5-7 м спереди и 2-3 м по бокам. Также установлен передовой датчик, который умеет распознавать слабую освещенность. Этот товар доставят очень быстро из России.

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В отзывах пишут:
  • Отличный светильник! Повесил в дачном туалете. Света достаточно, датчики работают четко. Продавцу спасибо!
Ночник Xiaomi - до 120 дней без подзарядки
Многофункциональный фен для красивых волос

Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”. 

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В отзывах пишут:
  • Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Многофункциональный фен для красивых волос
Ластик для обуви

Наступает самый лучший сезон в году. "Сезон грязной обуви, которая, если переживёт осень, возможно, будет нужна весной". Но в этом году мы предлагаем даже не убирать белую обувь! Спасёт её ластик. Но не забывайте, что это не означает, что можно легко ходить по лужам и не ухаживать за обувью.

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В отзывах пишут:
  • От очень сильных загрязнений вряд ли спасет, но небольшие царапины убрать сможет.
Ластик для обуви
Мощный фонарь на лоб

Для любителей рыбалки, походов и прочих активностей на открытом воздухе в нашей подборке тоже есть гаджет. Выглядит очень круто, особенно если взять вариант с пятью лампочками. Он будто из какого-то футуристичного фильма. Сделан качественно, выживет после любых ударов. Также есть пластиковый кейс с внутренней подкладкой. Дальность свечения — высокая, плюс датчик движения. Будет выключать и включать ваш фонарь по взмаху руки.

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В отзывах пишут:
  • Несмотря на внешний вид, фонарь очень лёгкий.
Мощный фонарь на лоб
Толстовка унисекс

Действительно универсальная одежда на осень, зиму и весну. В ней тепло и комфортно в любую погоду в любом месте. Сшили замечательные толстовки для мужчин, но женщинам модель показалась настолько уютной, что они заказывают такие толстовки и себе тоже. На этот товар действует ускоренная и экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Отличная толстовка за 770 рублей без запахов, швы прошиты хорошо. Доставка 1 неделя, отличный фиолетовый цвет, на рост 178 рукав хороший.
Толстовка унисекс
Макрообъектив для смартфона

Универсальный макрообъектив подходит для большинства смартфонов и планшетов. Одна линза дает пятнадцатикратное увеличение, а две — в два раза больше (обычно берут сразу комплект). Благодаря этому можно получать восхитительные снимки насекомых, цветов, текстур и многого другого. Товар заказывают не только фотографы-любители, но и мастера маникюра, косметологи, продавцы ювелирных изделий и многие другие.

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В отзывах пишут:
  • Линза очень крутая. Фото получаются замечательно. Я использую 2 линзы. Хороший бюджетный вариант для настоящих макрушников. Заказ пришёл в Иваново через 12 дней. Коробка была сильно помята, но на линзе это не отразилось, все цело, царапин нет. Продавца рекомендую, хоть я с ним и не общалась. 
Макрообъектив для смартфона
Удобный удлинитель

Если в офисе вам не очень удобно пользоваться розетками, возможно, мы решим вашу проблему. Удобный удлинитель совмещает в себе как розетку, так и порты. Так что розетки практически всегда будут свободны. Ибо, как правило, заняты они именно зарядниками, например, для телефона.

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  • В комплекте мешочек для хранения.
Удобный удлинитель
Самый удобный зонт

Дождливые дни уже наступают, пора расчехлять зонты! Даже если у вас был зонт, рекомендуем сменить его на максимально удобную версию. Влезет в любую сумку, даже в клатч. В целом, можно даже в кармане куртки носить. Собирается очень удобно и в итоге в размере чуть больше нынешних популярных флагманов.

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В отзывах пишут:
  • При сильном ветре — не спасет.
Самый удобный зонт
Умная игрушка для кота

Различные “умные” гаджеты уже есть у всех. Пылесосы, колонки, системы по управлению домами… Казалось бы, для людей уже сделано всё. Пора переключаться на котиков! Нам кажется, что они точно завидуют, но сказать не могут. Так что рекомендуем купить мини-друга для вашего питомца. После можно будет создать аккаунт в социальных сетях и даже заработать на забавных видео… Так что котику — игрушка, вам — стартап.

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В отзывах пишут:
  • Коробка приезжает в ужасном состоянии. Так что если хотите преподнести кошке в качестве подарка, купите отдельную коробочку.
Умная игрушка для кота
Мгновенный обогреватель Xiaomi

Нагревательный элемент в этой модели из никель-хромового сплава с высокой термостойкостью 1800 градусов нагревается в течение 5 секунд, быстро достигая заданной температуры. Обогреватель использует принцип конвекции воздуха, благодаря чему тепло равномерно рассеивается по всей площади. Вдобавок к этому — сенсорное управление, потрясающе стильный дизайн, защита от перегрева и умная система, которая не пересушивает воздух. В общем, если можно мечтать об обогревателях, то именно таких.

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В отзывах пишут:
  • Все отлично. Обогреватель лучше чем который плоский как батарея. Греет моментально. Дисплей красивый. Советую. Коробка целая.
Мгновенный обогреватель Xiaomi
Силиконовая форма для приготовления блюд

Термостойкая и антипригарная силиконовая форма для приготовления оладий, яичницы и, вообще, чего угодно. С помощью такой формы с различными фигурами можно превратить даже самый обычный завтрак в шедевр кулинарного искусства. Единственное, о чем нужно подумать перед покупкой - это форма и размер вашей сковороды, чтобы правильно подобрать нужную форму.

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В отзывах пишут:
  • Суперская штука, делала яйца для бургеров. Очень круто
Силиконовая форма для приготовления блюд
Милая куртка с ушками

Легкая куртка с капюшоном с ушками будет очень мило смотреться на детях. Товар немного маломерит, учитывайте при заказе и выборе размера. Детская куртка с заклепками-пуговками из пластика хорошего качества, ровные швы, прочная молния. Заказывайте на сайте по ускоренной доставке с хорошей скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Куртка отличная, мягкая, легкая как облачко, надеюсь, что теплая, пока градусы не позволяют ее проверить. Заказывала на пару размеров больше, но не скажу, что слишком большая на ребёнке. Немного торчат нитки, но это мелочи. Своих денег стоит. Отправили быстро, и доставка была менее 14 дней.
Милая куртка с ушками
Крутые тапочки с подогревом

Спасительная находка для всех, у кого мерзнут ноги. Просто подключите тапочки к ноутбуку, павербанку или розетке с USB-разъемом и работайте на балконе, в саду или прохладной комнате, забыв о холоде.

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В отзывах пишут:
  • Валенки норм. Греют комфортно. Маломерки, максимум 40-й размер.
Крутые тапочки с подогревом
Мужской свитер на молнии

Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.

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В отзывах пишут:
  • Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца
Мужской свитер на молнии
Видеорегистратор с GPS

Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно.  Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Видеорегистратор с GPS
Настольный обогреватель

Это отличный помощник для школьников, студентов и офисных работников, которые не всегда работают и учатся в теплом месте. Обогреватель изготовлен из огнестойкого материала, внутри — датчик температуры, который защищает девайс от перегрева. У него небольшие размеры, а вес — всего около 600 г.

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В отзывах пишут:
  • Товар пришел быстро, в целости и сохранности. Обогреватель меньше, чем на картинке. 
Настольный обогреватель
Умная лампочка с функцией памяти

Настоящая цветовая магия по доступной цене. Умная лампочка с пультом управления способна менять свой цвет в зависимости от ваших пожеланий. 24 режима освещения, функция регулировки скорости и яркости переключения, синхронизация с музыкой, управление с помощью дистанционного пульта или специального приложения. К тому же свет экологически чистый, без излучения и безвредный для человеческого глаза.

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В отзывах пишут:
  • Доставка до Перми 10 дней всего! Упаковка на 3+ , описанию соответствует, продавец работает шустро, заказом в целом доволен, товар получил целый, батареечку в пульт 3v покупать отдельно надо! Магазин рекамендую как проверенный, благодарю продавца за отличный сервис!
Умная лампочка с функцией памяти
Мини-чайник для путешествий

Электрический мини-чайник на 0,5 литра из нержавеющей стали - это идеальная находка в холодный сезон. Небольшой объем, компактность, симпатичный дизайн и функция автоматического отключения. Отличное решение как для офиса, так и для путешествий. В комплекте идут две небольшие чашечки. На товар действует быстрая доставка. 

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В отзывах пишут:
  • Супер чайник. Закипает в течении 4-5 минут. Как дорожный - замечательный. Или даже на работу.
Мини-чайник для путешествий
Крутая жилетка

Черная или бежевая? Решить сложно, ведь они обе просто замечательные! В комментариях отмечают качественный пошив, на совесть набитый наполнитель и универсальность модели, которая отлично смотрится и с джинсами, и со спортивками, и с платьем.

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В отзывах пишут:
  • Отличного качества, мягкая и теплая, размер взяла М на мои размеры рост 160, грудь 42-44, с продавцом не общалась, дошла быстро.
Крутая жилетка
Скрытая сушилка

Если вы любите модный нынче формат всего сборного, портативного и трансформирующегося, вешалка точно для вас. Ничего сверлить не потребуется, вешалку можно будет перемещать из комнаты в комнату хоть каждый день. Удобный формат для переездов, каких-либо мини-трипов и тусовок.

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В отзывах пишут:
  • Если необходимы дополнительные крепления, они входят в комплект.
Скрытая сушилка
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