12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы пять самых узнаваемых обитателей Байкальского заповедника
26 сентября 1969 года был учрежден Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Это «дом» для уникальной природы и фауны.
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Многие виды обитателей заповедника занесены в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу, а некоторые растения и животные встречаются только на Байкале. Мы выбрали среди всех этих удивительных существ пятерку, о которой многим захочется узнать побольше.
В заповеднике обитает лесной подвид алтае-саянской популяции северных оленей. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Бурятия. Эти гордые животные вырастают до 2,2 м в длину и весят до 220 кг, имеют коричневую окраску летом и почти белую зимой. От других оленей отличаются формой рогов и их наличием и у самцов, и у самок.
Байкальскую нерпу можно встретить только на Байкале. Это уникальное животное — эндемик озера и индикатор всей его экосистемы. Байкальская нерпа — один из трёх пресноводных видов тюленя в мире и единственное млекопитающее озера Байкал. В настоящее время серьезной угрозы виду нет — по примерным подсчетам, этих животных на Байкале больше 128 тысяч.
Обыкновенный Таймень Hucho Taimen вырастает до двух метров и может весить 70 кг. Рыба живет очень долго — более 30 лет. Впервые десять лет жизни она испытывает быстрый рост — каждый год увеличивается на 10 см. Вид занесен в Красную книгу Республики Бурятия.
Если повезет, эту редкую бабочку можно встретить в сухих борах и перелесках, хорошо прогреваемых долинах рек и на субальпийских лугах. Ее численность сокращается с XVIII века из-за потепления климата, который приводит к зарастанию перелесков и полян. Вид занесен в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу.
Редкий и потрясающе красивый цветок занесен в Красную книгу РФ. Многолетнее растение высотой не больше 40 см принадлежит к семейству орхидей. Его бордовые или буровато-розовые цветки поражают своей экзотичностью. Они появляются с конца мая до начала июля.
Анна Лысенко
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