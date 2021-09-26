14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кратер Тихо на Луне показали в мельчайших деталях
Это стало возможным благодаря новой технологии.
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85-километровый ударный кратер Тихо на Луне сфотографировали с помощью новой радарной технологии, которая поможет разгадать многие секреты Солнечной системы.
У снимка Луны самое высокое разрешение из когда-либо полученных с Земли. Его удалось получить благодаря радиотелескопу Грин-Бэнк в США, оснащенному разработанной Raytheon Intelligence & Space технологией. Оно содержит примерно 1,4 миллиарда пикселей и охватывает территорию размером 200 на 175 км, сообщает Национальная радиоастрономическая обсерватория США.
Пробный снимок показал, что в будущем в обсерватории можно будет получать фотографии объектов Солнечной системы с беспрецедентной детализацией.
Анна Лысенко
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