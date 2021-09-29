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09:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

На «АлиЭкспрессе» подешевели лучшие худи 2021 года

Толстовки, худи и спортивные брюки — практически всенародно любимая и несомненно самая удобная одежда осени 2021 года. На AliExpress их можно купить дешевле, чем в офлайн-магазинах (иногда, если успеть на распродажу и применить промокод, цена может быть даже вдвое или втрое меньше). Мы собрали самые популярные худи и другую осеннюю одежду с высоким рейтингом и замечательными отзывами, на которые сейчас действуют скидки.

Теплые худи из хлопка с флисом

Одна из лучших моделей худи 2021 года будет доступна со скидкой еще несколько дней. У нее трендовый рукав «летучая мышь», крой оверсайз, натуральный состав (первоклассный хлопок!), изнутри — теплый флис, а еще у худи невероятно стильные расцветки. Смело добавляйте в корзину - у товара отличные отзывы и очень высокий рейтинг!

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  • Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
Теплые худи из хлопка с флисом

Выбирая товары на AliExpress, не забудьте о лайфхаках, чтобы сэкономить еще больше:

  • Проверяйте страницу с товарами по горящей цене. Здесь можно найти очень хорошие скидки на любые товары — от канцелярских кнопок до холодильников и смартфонов.
  • Не забывайте о лоукостере — здесь продают нужные в хозяйстве мелочи за копейки.
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  • Не забывайте о промокодах! Если вы покупаете на AliExpress впервые, при оформлении товара введите newsmailru500sept или sportmailru500sept и получите скидку 500 рублей при заказе от тысячи. Промокод актуален до конца октября.

Крутая жилетка

Черная или бежевая? Решить сложно, ведь они обе просто замечательные! В комментариях отмечают качественный пошив, на совесть набитый наполнитель и универсальность модели, которая отлично смотрится и с джинсами, и со спортивками, и с платьем.

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В отзывах пишут:
  • Отличного качества, мягкая и теплая, размер взяла М на мои размеры рост 160, грудь 42-44, с продавцом не общалась, дошла быстро.
Крутая жилетка
Мужская водолазка

Водолазки классических цветов — базовая вещь в осеннем мужском гардеробе, которая подходит практически ко всему. Ее можно носить с кожаной или джинсовой курткой, а снизу образ дополнят джинсы прямого или зауженного кроя, брюки чинос, другие модели трикотажных или вельветовых брюк. Сейчас эту универсальную вещь можно купить с неплохой скидкой.

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  • Водолазка очень достойная. Сидит хорошо. Не жмет, не тянет, приятна к телу. Брал XXL, мои параметры: грудь 114, вес 86, рост 183. Для любителей водолазок однозначно рекомендую.
Мужская водолазка
Теплое флисовое одеяло

Это яркое одеяло воздухопроницаемое, вместе с тем удерживает тепло, износостойкое. Флисовый плед будет очень эффектно смотреться в вашем доме. Материал, из которого сделано это покрывало, препятствует образованию катышков и частично снимает статическое электричество. Заказывайте по привлекательной цене на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Доставка в течении недели до Московской области. Очень понравился плед, мягкий, теплый, строчки ровные и нитки не торчат. Мой кот в восторге, обожает его. Точно такой же плед стоит 6 тыс. руб на сайте диванов. Собственно, там этот плед в первый раз увидела и мне очень понравился, когда покупала в магазине диван. Нашла на Али в разы дешевле. Закажу еще: немного не угадала с цветом. Спасибо огромное продавцу за быструю отправку. Рекомендую
Теплое флисовое одеяло
Свитер с высоким воротником

Пуловер с длинным рукавом и высоким воротом. Минималистичный дизайн делает этот свитер универсальной вещью, которая отлично подходит для разных случаев. Мягкая водолазка прекрасно сидит, подчеркивая достоинства фигуры, и не стесняет движений. Базовый пуловер станет прекрасной основой ваших повседневных образов: носите с джинсами и ботинками на толстой подошве или с прямой юбкой и сапогами на каблуке. На данный товар действует хорошая скидка.

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  • Заказ пришел быстро, качество отличное, очень мягкая и приятная к телу водолазка, на параметры 80/62/90 села очень хорошо, тянется. Буду заказывать еще.
Свитер с высоким воротником
Вязаная шапка-бини

Шапка-бини — базовая модель для современного гардероба. Связанная из акриловых волокон шапка имеет плотную, качественную вязку и хорошую эластичность, поэтому подойдет для различных типов и размеров головы. Унисекс, подходит для мужчин и женщин. Классический дизайн всегда в моде и прекрасно будет сочетаться с различными нарядами. Выбирайте из множества оттенков на сайте с хорошей скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Акрил 100%, хорошо тянутся, на весну слишком теплые, на холодную осень и теплую зиму самое то. Цвета насыщенные, доставка 15 дней до Башкирии.
Вязаная шапка-бини
Крутые тапочки с подогревом

Спасительная находка для всех, у кого мерзнут ноги. Просто подключите тапочки к ноутбуку, павербанку или розетке с USB-разъемом и работайте на балконе, в саду или прохладной комнате, забыв о холоде.

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В отзывах пишут:
  • Валенки норм. Греют комфортно. Маломерки, максимум 40-й размер.
Крутые тапочки с подогревом
Модный шарф

Однослойный шарф выполнен из акрила. Мягкий и теплый материал сохранит первоначальную форму даже после долгой носки. Гипоаллергенное волокно подойдет людям с чувствительной кожей, в том числе детям и будущим мамам. С этим шарфом вы точно произведете неизгладимое хорошее впечатление. Добавит красок в пасмурные осенние дни. Выбирайте из обширной цветовой гаммы на сайте. Размер изделия: 200 см в длину, 70 см в ширину.

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В отзывах пишут:
  • Очень красивый, качественный палантин. Качество на высоте! Тонкий , шерстяной. Брала коралловый цвет. Приятный на ощупь.
Модный шарф
Смарт-сушилка для обуви

Умная сушилка для обуви является просто незаменимой вещью в дождливую или снежную погоду. Стильный дизайн, экологичная технология, огнестойкий и безопасный материал, равномерный нагрев поверхности, функция дезинфекции и таймер от 3 до 9 часов работы. Все это позволит быстро высушить абсолютно любую обувь, не испортив ее и избавив от бактерий. Кстати, сушилку можно получить очень быстро с помощью быстрой доставки “Плюс”.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка, качество на вид отличное, греют сильно, таймер работает, вилка с адаптером.
Смарт-сушилка для обуви
Мужской свитер на молнии

Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.

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В отзывах пишут:
  • Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца
Мужской свитер на молнии
Детское полотенце с капюшоном

Милейшее полотенце отличного качества. Полотенце с капюшоном позволяет вытирать ребенка после купания так, чтобы его головка всегда оставалась в тепле. Детское полотенце из махровой ткани, приятное на ощупь, отлично впитывает влагу и быстро сохнет. Капюшон декорирован вышивкой. Края полотенца обработаны хлопковой трикотажной окантовкой. Полотенце мягкое и очень приятное на ощупь. Размер 90*90см, достаточно большое, чтобы полностью завернуть грудного ребенка.

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В отзывах пишут:
  • Очень красивое полотенце! Мягкое и приятное! Довольна на все 100!
Детское полотенце с капюшоном
Ортопедические 3D-стельки, которые снимают напряжение в ногах

Эти 3D-стельки со специальной изогнутой формой значительно уменьшают напряжение и боли в ногах. Благодаря универсальному размеру, они подойдут для любой ноги и обуви, и позволят дольше наслаждаться длительными прогулками или комфортно перенести “день на ногах”. Особенно приятной покупку также сделает быстрая доставка “Плюс” и хорошая цена. 

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В отзывах пишут:
  • Отличные стельки, сразу подрезала под нужный размер. Ногам стало легче ходить, не устают, как раньше. Продавец положил подарок, очень приятно. Мои рекомендации к покупке.
Ортопедические 3D-стельки, которые снимают напряжение в ногах
Теплый шарф с принтом

Выбирайте этот шарф, если хотите выглядеть стильно и привлекательно! Данная модель является универсальным аксессуаром — теплый, уютный, с разными принтами и очень удобен для носки под и поверх любой верхней одежды. Сочетается как с курткой, так и с пальто. Заказывайте этот шарф за полцены на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Очень мягкий, шелковистая поверхность, хорошо обработаны края, теплый. Приятная вещь
Теплый шарф с принтом
Новинка! Портативный обогреватель с пультом

Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.

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В отзывах пишут:
  • Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Новинка! Портативный обогреватель с пультом
Надежные мужские кроссовки

Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с отличительным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

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В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить
Надежные мужские кроссовки
Куртка с подогревом

Отличная вещь для холодной погоды, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.

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В отзывах пишут:
  • Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан.
Куртка с подогревом
Мужской костюм для рыбалки

Данная модель — простой и практичный, предельно универсальный костюм, который одинаково эффективно защитит от осадков, ветра и насекомых. Станет настоящей находкой не только для рыболовов и охотников, но также для грибников, активных туристов, лесников и всех, кто длительное время пребывает на природе.

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В отзывах пишут:
  • Брал 3xl, мой рост 180 см. Вес 96 кг. Отлично подошел. Качество супер, костюм как раз для весны и осени, в Краснодаре можно до поздней осени и с начала марта уже носить. Рекомендую продавца
Мужской костюм для рыбалки
Легкий пуховик

Женский ультралёгкий и тонкий пузовик— суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.

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В отзывах пишут:
  • Супер! Куртка что надо! Я очень довольна покупкой, такое редко бывает. Брала 6 на свой 52−54. Идеально подошло. Быстро пришла. Сшита хорошо. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Легкий пуховик
Непромокаемые ботинки

Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.

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В отзывах пишут:
  • Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично.
Непромокаемые ботинки
Теплое платье макси

Платье макси по-прежнему на пике популярности. Полуприлегающий крой и мягкая эластичная ткань хорошей плотности придают плавность линиям силуэта. Платье садится по фигуре, лаконичность и демократичность фасона в сочетании с макси наделяют образ магнетизмом. Удобные карманы по бокам, натуральная ткань с отличными тактильными свойствами. Платье отлично сочетается со спортивной обувью, рюкзачками различной формы и поясными сумками-кошельками. Стильное и беспроигрышное решение для городских будней.

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В отзывах пишут:
  • Доставка шла три недели в Московскую область в пункт выдачи. Заказываю не первое такое платье. Легкое, теплое, эластичное, синтетическая ткань тянется, изнутри с начесом, можно взять на размер меньше. Будет прекрасным вариантом для тех, кто живет в квартирах и ежегодно по 2 раза зябнет в начале и по окончании отопительного сезона или ранними утрами выгуливает питомца. Очень уютное.
Теплое платье макси
Мужской пуловер Tom Tailor

Пуловер из мягкого хлопкового трикотажа будет прекрасно сочетаться как с джинсами, так и с формальными брюками. Фактурный материал изделия приятно ощущается на теле и не сковывает движения. Прямой крой, треугольный вырез, длинные рукава. Успейте заказать за полцены на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Как всегда быстрая доставка. Отличный пуловер из 100% хлопка. Цена со скидкой просто подарок. Муж носит размер 54-56 купили XXL. Данный размер сел на него свободной посадкой. Думаю и XL тоже бы подошёл только был бы по фигуре. Спасибо продавцу за скидки и отличный товар.
Мужской пуловер Tom Tailor
Кроссовки - хит продаж

Дышащие кроссовки для бега, спортзала и прогулок выглядят лаконично и стильно, отлично сочетаются с любой одеждой, легкие и комфортные. Это настоящий хит продаж на “АлиЭкспрессе”, у которого больше 20 тысяч заказов. Товар доставят из России всего за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Недавно я купил такие кроссовки на размер больше, в комментариях посоветовали. Однако пришлось купить свой размер - и не прогадал. Все отлично подошло! На ноге сидят хорошо, и ощущение как в тапочках. Сухо и тепло. Друзья, непременно покупайте! 
Кроссовки - хит продаж
Яркий спортивный костюм

Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!

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В отзывах пишут:
  • Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось.
Яркий спортивный костюм
Симпатичный мини-термос

Холода уже наступили, и отогреваться надо как на улице, так и в зданиях. Впрочем, дело не только в холодах. Банально очень удобно, когда с собой есть термос. Отлично заменит вредную газировку и прочие радости. Помимо содержимого, порадует ещё и яркий внешний вид.

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В отзывах пишут:
  • Хорошо держит тепло.
Симпатичный мини-термос
Портативная кофемашина для авто и путешествий

Удивительно, но факт! Теперь вкусный и ароматный кофе можно приготовить прямо в салоне автомобиля или вообще где угодно. Это стало возможным благодаря портативной кофемашине, которая своим внешним видом и размерами напоминает обычный термос. Аппарат работает как с помощью стандартного блока питания, так и от автомобильного адаптера. в нем можно приготовить либо кофе из капсул, либо обычный молотый кофе. 

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В отзывах пишут:
  • Доставка супер быстрая. Комплект полный, как описано. Чехол жесткий и добротный. Кофе из капсул и из молотого получается отличный. Возможность использования в авто и дома через всякие адаптеры и блок питания на 220 В. Как долго проработает покажет время, но в данный момент все устраивает, и я очень доволен покупкой. Спасибо продавцу и разработчикам. Рекомендую к покупке.
Портативная кофемашина для авто и путешествий
Крутое постельное белье

Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!

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В отзывах пишут:
  • Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Крутое постельное белье
Сумка через плечо для путешествий

Многофункциональная сумка отлично подойдет как для повседневных увлечений, так и для путешествий. Водонепроницаемая ткань защитит вас в непогоду, так что можете быть уверены в сохранности ваших вещей. В сумку поместится и ноутбук, и книга, и другие мелочи. С помощью большого количества карманов вам удастся разложить грамотно все ваши принадлежности. Теперь ваши карманы на брюках и куртках будут свободны. Так как сумка выполнена из высококачественного материала, то прослужит она много лет и не утратит первоначальный вид. На данный товар действует функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • На Дальний Восток пришел за 12 дней, IML трек отслеживался. Позвонили с офиса доставки, и я сам съездил и забрал, чтобы не ждать курьера. Хорошо упаковано, рюкзак отменного качества! Без запаха, много карманов и все очень удобно и продумано, эту фирму заказываю второй раз, в эксплуатации отлично. Надеюсь, и этот рюкзак прослужит долго! В подарок продавец положил коврик для мыши с фирменным логотипом, спасибо большое! Однозначно рекомендую магазин и продавца! Можно смело заказывать!
Сумка через плечо для путешествий
Потрясающий спортивный костюм для женщин

Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.

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В отзывах пишут:
  • Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше.
Потрясающий спортивный костюм для женщин
Водонепроницаемая ветровка с капюшоном

Мужская куртка с широкой талией со съемным капюшоном на молнии спасет от ветреной и дождливой погоды. Подкладка из полиэстера, износостойкое водоотталкивающее покрытие. Два нижних кармана, внутренний и внешний грудные карманы. Во внутренний карман поместится большой телефон или кошелек. Оба грудных кармана с левой стороны. Материал прочный. Куртка подойдет для ношения с любым типом одежды. Выбирайте нужный размер по таблице продавца на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Доставка 20 дней. Продавец замечательный, помогает выбрать правильный размер. Для стройного подростка ростом 185 см заказали 3XL. Есть небольшой запас длины рукавов и приличный запас по весу, свободная, как и хотели. Сама ветровка смотрится красиво. Сшита качественно, ткань водостойкая, без запаха.
Водонепроницаемая ветровка с капюшоном
Длинный свободный кардиган

Кардиган с V-образным вырезом является актуальным трендом этого сезона. Покупайте длинный стильный кардиган на повседневную носку, это отличная базовая и универсальная вещь, которую можно сочетать практически со всем гардеробом. В таком кардигане будет одинаково комфортно как в прохладный летний вечер, так и в душном помещении зимой. На выбор представлены восемь цветов и обширная размерная сетка.

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В отзывах пишут:
  • Потрясающе красивый кардиган! Мягкий, плотная вязка, хорошее качество, быстрая доставка. Очень довольна!
Длинный свободный кардиган
Мужской свитшот на молнии

Составлять список вещей, которые обязательно должны быть в мужском гардеробе, — дело неблагодарное: обязательно найдется кто-то, кто не носит костюмы или терпеть не может белые кеды. Но свитшот можно отнести к универсальным предметам одежды. Из спорта свитшот благополучно перекочевал в обычный гардероб благодаря своей непритязательности, износостойкости и удобству. Свитшот — одна из самых универсальных вещей в мужском гардеробе. Если у вас нет такого — обязательно приобретите однотонный свитшот на молнии с капюшоном. На сайте на данный товар действует хорошая скидка.

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В отзывах пишут:
  • Две недели до Белгорода. На 182 см подошло хорошо. Ничего не торчит, без запаха. Капюшон компактный, хороший.
Мужской свитшот на молнии
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