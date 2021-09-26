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18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Кайманах кальмар «помог» найти потерянное обручальное кольцо

Оно успешно вернулось к владельцу.

Обручальное кольцо, потерянное жителем США во время отпуска на Каймановых островах, было случайно найдено самым необычным образом.

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По словам владельца кольца Джеймса Росса, украшение соскользнуло с пальца и потерялось, когда он погружался с аквалангом вместе со своей супругой. Пара, женатая не больше 6 месяцев, искала его, но безрезультатно, сообщает UPI.

Три недели спустя Ракель Тобиан отправилась поплавать с маской в районе Эден-Рок на Кайманах. Она заметила кальмара и устремилась за ним, чтобы рассмотреть поближе. Кальмар ненадолго приостановился в одном месте, и женщина заметила на дне золотое кольцо.

Дальше свое дело сделали соцсети. Тобиан разместила объявление о находке, и уже спустя час с ней связался обрадованный Джеймс Росс. Кольцо успешно вернулось к владельцу.

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