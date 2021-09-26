На Кайманах кальмар «помог» найти потерянное обручальное кольцо

Обручальное кольцо, потерянное жителем США во время отпуска на Каймановых островах, было случайно найдено самым необычным образом.
По словам владельца кольца Джеймса Росса, украшение соскользнуло с пальца и потерялось, когда он погружался с аквалангом вместе со своей супругой. Пара, женатая не больше 6 месяцев, искала его, но безрезультатно, сообщает UPI.
Три недели спустя Ракель Тобиан отправилась поплавать с маской в районе Эден-Рок на Кайманах. Она заметила кальмара и устремилась за ним, чтобы рассмотреть поближе. Кальмар ненадолго приостановился в одном месте, и женщина заметила на дне золотое кольцо.
Дальше свое дело сделали соцсети. Тобиан разместила объявление о находке, и уже спустя час с ней связался обрадованный Джеймс Росс. Кольцо успешно вернулось к владельцу.