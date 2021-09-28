Ученые раскрыли полувековую тайну следов животных в древних породах

Международная команда ученых из США, Китая, Австралии и Швеции смогла решить полувековую загадку, которая долгое время считалась необъяснимой. В середине прошлого века археологи обнаружили в Западной Австралии следы роющих животных (норы и проходы) в древнем кварците — типе горных пород, который образовался, когда песчаные отложения подвергались воздействию высоких давлений и температур.
По словам почетного профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Брюса Раннегара, кварцит по своему составу твердый как бетон, и ни одно животное не способно проделать в нем нору. Следовательно, норы должны были быть вырыты, пока песок был еще рыхлым, то есть примерно 1,7 миллиарда лет назад и за миллиард лет до появления первых роющих животных в летописи окаменелостей.
Долгие десятилетия эта временная тайна была необъяснима, но новое исследование помогло решить эту загадку. Ученые измерили возраст породы непосредственно в местах с норами, используя необычные радиоактивные минералы. Результаты показали, что в этом месте возраст породы более чем на миллиард лет моложе окружающего кварцита, а это значит, что норы в нем вполне могли быть сделаны появившимися животными.
Ученые определили, что норы были сделаны доисторическими ракообразными примерно 40 миллионов лет назад, во время эоценовой эпохи. По словам специалистов, скорее всего, следы были сделаны животными, которые появились на юго-западе Австралии во время недолгой морской трансгрессии, связанной с открытием Южного океана, пишет Phys.org.