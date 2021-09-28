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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли полувековую тайну следов животных в древних породах

Долгое время считалось, что найденные норы намного старше, чем животные, которые могли их сделать.

Международная команда ученых из США, Китая, Австралии и Швеции смогла решить полувековую загадку, которая долгое время считалась необъяснимой. В середине прошлого века археологи обнаружили в Западной Австралии следы роющих животных (норы и проходы) в древнем кварците — типе горных пород, который образовался, когда песчаные отложения подвергались воздействию высоких давлений и температур.

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По словам почетного профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Брюса Раннегара, кварцит по своему составу твердый как бетон, и ни одно животное не способно проделать в нем нору. Следовательно, норы должны были быть вырыты, пока песок был еще рыхлым, то есть примерно 1,7 миллиарда лет назад и за миллиард лет до появления первых роющих животных в летописи окаменелостей.

Долгие десятилетия эта временная тайна была необъяснима, но новое исследование помогло решить эту загадку. Ученые измерили возраст породы непосредственно в местах с норами, используя необычные радиоактивные минералы. Результаты показали, что в этом месте возраст породы более чем на миллиард лет моложе окружающего кварцита, а это значит, что норы в нем вполне могли быть сделаны появившимися животными.

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Ученые определили, что норы были сделаны доисторическими ракообразными примерно 40 миллионов лет назад, во время эоценовой эпохи. По словам специалистов, скорее всего, следы были сделаны животными, которые появились на юго-западе Австралии во время недолгой морской трансгрессии, связанной с открытием Южного океана, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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