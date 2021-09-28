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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Хомяк из Германии стал успешным криптотрейдером

Пользователи Сети следят за его сделками онлайн.

Хомяк из Германии по кличке Мистер Гокс за несколько месяцев стал успешным бизнесменом и звездой соцсетей. А все благодаря своей любви к спорту и владельцу со смекалкой.

Дело в том, что с июня этого года грызун, сам того не зная, успешно торгует криптовалютой. Он просто бегает внутри своего любимого колеса и двух тоннелей, подключенных к датчикам движения.

Когда Мистер Гокс бежит в колесе, он случайным образом выбирает одну из 30 криптовалют, затем, пробегая через первый тоннель он покупает выбранный токен за 20 евро, а пробегая через второй — продает его, так же случайным образом. Весь бизнес-процесс хозяин хомяка транслирует в прямом эфире.

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По словам владельца животного, вся идея родилась из-за шутки о том, что даже грызун будет успешнее торговать криптовалютой, чем он сам. В итоге вместе с другом молодые люди построили Мистеру Гоксу специальный офис, который не только оснастили датчиками, подключенными к компьютеру, но и украсили миниатюрными предметами интерьера, соответствующими его бизнес-статусу.

Дела у хомяка действительно идут неплохо — в начале эксперимента в июне у Гокса на счету было 390 долларов, а теперь — 489. А до падения биткоина в сентябре активы Мистера Гокса составляли 580 долларов, пишет Business Insider.

Екатерина Гура

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