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19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии нашли окаменелости древнего орла, который охотился на коал

Этот хищник водился на Земле около 25 миллионов лет назад.

Палеонтологи из Университета Флиндерс в Аделаиде обнаружили уникальный почти полный и хорошо сохранившийся скелет древнего орла, возрастом почти 25 миллионов лет.

Сообщается, что окаменелость была найдена еще в марте 2016 года на удаленной животноводческой станции на озере Пинпа в Южной Австралии, но специалистам потребовалось несколько лет тщательных исследований, чтобы определить находку наверняка. Результаты работы были опубликованы в конце сентября в журнале Historical Biology.

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По словам ученых, обнаруженный скелет принадлежит к новому виду хищных птиц Archaehierax sylvestris. Он был одним из древнейших представителей орлиных в мире и самым большим орлом, обитавшим в Австралии в период олигоцена (от 33,9 до 23 миллионов лет назад).

По данным Музея Западной Австралии, Archaehierax sylvestris был меньше и тоньше современного клинохвостого орла — крупнейшей хищной птицы Австралии, достигающей одного метра в длину и двух метров в размахе крыльев.

Древний хищник был немного мельче и обладал короткими крыльями и длинными 15-сантиметровыми ногами, которыми он хватал крупную добычу. Ученые заявили, что Archaehierax sylvestris, скорее всего, охотились на вымершие виды коал, которые были примерно того же размера, что и современные, а также на опоссумов и других животных, живущих на деревьях.

Найденный учеными скелет птицы состоит из 63 костей, что делает Archaehierax sylvestris одной из наиболее уникальных и хорошо сохранившихся окаменелостей того периода в стране. Особенно редкой эту находку делает тот факт, что скелет птицы был найден почти целым, что позволило исследователям определить его место на генеалогическом древе орлов. При этом ученые пока не могут сказать, когда и при каких обстоятельствах вымер этот вид.

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