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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали первую птицу, которую приручили люди 18 тысяч лет назад

Огромного и опасного казуара пытались одомашнить задолго до кур.

Антропологи из Университета Пенсильвании провели масштабное исследование более тысячи фрагментов окаменелой яичной скорлупы, извлеченных из двух каменных убежищ, используемых охотниками-собирателями в Новой Гвинее.

Полученные выводы удивили даже специалистов. Оказалось, что почти 18 тысяч лет назад древние люди выращивали одну из самых опасных птиц в мире — казуара, при этом первых кур люди начали одомашнивать не ранее 9,5 тысяч лет назад.

Выбор домашней птицы действительно необычен, ведь казуары отличаются огромными размерами, агрессивным и независимым характером, а еще имеют длинный и острый коготь, которым способны убить даже человека. 

Несмотря на такие нелестные характеристики, ученые доказали, что древние жители Новой Гвинеи собирали яйца казуаров и самостоятельно выращивали птенцов для своих нужд. Ученые полагают, что люди употребляли в пищу и сами яйца, однако есть множество доказательств того, что птенцы появлялись на свет, а затем выращивались до взрослой птицы. В Новой Гвинее казуары и сейчас считаются очень ценными — их мясо является деликатесом, а перья и кости используются в промышленности, дизайне и народной медицине.

Чтобы прийти к своим выводам, исследователи сначала изучили скорлупу яиц живых современных птиц, в том числе индеек и страусов. Используя трехмерные изображения скорлупы изнутри, исследователи смогли построить модель того, как яйца выглядели на разных этапах инкубации. Затем с помощью полученной модели они изучили окаменелую скорлупу, найденную в Новой Гвинее. Таким образом ученые обнаружили, что древние люди не просто собирали яйца и ели их, но и дожидались вылупления птенцов.

Исследователи отмечают, что, хотя казуар может быть агрессивным, он действительно легко приручается, так как привязывается к первому живому существу, которое видит после вылупления.

В современном мире есть три вида казуаров, которые живут в некоторых частях Австралии и в Новой Гвинее. Ученые считают, что наши древние предки, скорее всего, выращивали самый маленький вид — карликового казуара, который весил около 20 килограммов.

Однако исследователи еще многого не знают. Например, загадкой остается сам факт добывания яиц, ведь людям необходимо было знать, где были птичьи гнезда, когда были отложены яйца, и вынимать их из гнезда непосредственно перед вылуплением.

Эта задача была крайне сложной, поскольку казуары не гнездятся на одних и тех же участках каждый год. Кроме того, как только самка откладывает яйца, самцы берут на себя обязанности по гнезду и не отходят от кладки в течение 50 дней, пока высиживают яйца.

Возможно, что древние люди сначала выслеживали и охотились на самцов, а уже затем собирали яйца, пишет CNN со ссылкой на исследование в журнале PNAS.

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