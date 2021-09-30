11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Что вы знаете о морях?
Ежегодно в последнюю неделю сентября отмечается Всемирный день моря. Дата празднования из года в год может отличаться, но в этом году основные мероприятия проходят 30 сентября.
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Ежегодно в последнюю неделю сентября отмечается Всемирный день моря. Дата празднования из года в год может отличаться, но в этом году основные мероприятия проходят 30 сентября.
В связи с этим праздником предлагаем пройти тест и проверить, насколько хорошо вам известны различные факты о морях.
Екатерина Гура
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.