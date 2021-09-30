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11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык

30 сентября отмечается Международный день переводчика. Мы нашли 10 слов в иностранных языках, которые перевести на русский пока не удалось.

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«Лагом» в шведском языке означает не слишком много, не слишком мало, а ровно столько, сколько нужно. И речь не только о деньгах или еде, а о сбалансированной жизни в целом.

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«Куммерспек» можно дословно перевести с немецкого как «бекон горя». Это слово означает лишний вес, набранный из-за переедания, вызванного грустью.

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Словом «джигил» в тагальском описывают что-то настолько умилительное, что вам от этого даже немного больно.

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«Пана по’о» на гавайском — это когда вы чешете затылок, чтобы вспомнить что-то, о чем забыли.

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«Комореби» в японском — это «солнечный свет, просачивающийся сквозь деревья». Очень красивый образ, распространенный в японской поэзии.

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«Сёганай» — еще одно замечательное японское слово, которое означает ситуацию, с которой ничего не поделаешь. Это выражение смирения: не пытайтесь изменить то, что вы не контролируете.

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«Шемомеджамо» в грузинском — это ситуация, когда вы не можете перестать есть, потому что еда слишком вкусная.

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«Гренг-джаи» в тайском языке описывает чувство необходимости попросить кого-то о помощи и одновременно чувство сожаления из-за навязывания, а также страх задеть чьи-то чувства.

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«Шлемиэль» на идише — это неумелый и неповоротливый человек.

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Слово «мамихлапинатапаи» из индейского языка ямана попало в Книгу рекордов Гиннеса как самое емкое. Оно описывает взгляд, которым обмениваются два человека, каждый из которых желает, чтобы другой начал что-то, что нужно сделать, но ни один из них не хочет начать первым.

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