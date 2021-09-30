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13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Гетеборге установили скамейки, которые помогают незнакомцам начать разговор

Для этого имеется специальная инструкция.

В шведском Гетеборге установили 20 необычных скамеек «для разговоров», которые должны помочь жителям города бороться с одиночеством.

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Удобные скамейки легко узнать благодаря ярко-желтым элементам. Они установлены в нескольких районах города, прежде всего, в местах, где живет и гуляет много пожилых людей, сообщает Hela Hisingen.

На каждой скамейке прикреплена «шпаргалка», которая подсказывает сидящим, как начать разговор, например, с вопросов: «Как поживаете?», «Чем увлекаетесь?», «Что вам нравится?» и подобных.

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Скамейки — это один из первых шагов реализации проекта «Города и сообщества, благоприятные для пожилых людей». Его разработала Всемирная организация здравоохранения. В проекте принимает участие 1 тысяча городов в разных странах мира.

В городской администрации Гетеборга говорят, что будут использовать лавочки также как место сбора и проведения различных мероприятий.

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