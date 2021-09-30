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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стихийные бедствия связали с угрозой деменции

Пережитый стресс и депрессия приводят к ухудшению когнитивных функций.

Источник: Reuters

Природные катастрофы не только угрожают жизни людей непосредственно, но и могут стать причиной деменции в пожилом возрасте.

Это подтвердило новое исследование профессора Коитиро Шибы из Гарвардского университета и его коллег, которые изучали долгосрочные последствия землетрясения магнитудой 9 баллов и последующего цунами, обрушившихся на Японию в марте 2011 года.

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Эти стихийные бедствия унесли жизни 20 тысяч жителей Японии и привели к тому, что до 100 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома. Но оказалось также, что эти катастрофы имели скрытое влияние на здоровье населения, которое проявилось лишь со временем.

Ученые изучили связь между близостью места проживания к побережью и симптомами депрессии, о которых жители страны заявляли в нескольких последующих национальных опросах. Оказалось, что среди переживших депрессию со временем увеличился процент людей, переживающих снижение когнитивных функций.

Эта работа подтвердила результаты предыдущего исследования команды 2016 года, в котором приняли участие 3566 выживших в возрасте 65 лет и старше. Оно показало, что потеря жилья и гибель родственников привели к стрессу, депрессии и, как результат, ухудшению когнитивных способностей и даже развитию деменции.

Ученые утверждают, что влияние стихийных бедствий на здоровье населения недостаточно изучено в долгосрочной перспективе, а причинно-следственные связи в этом вопросе наукой недооцениваются. Они предложили методику, которая поможет избежать таких ошибок при обработке статистических данных и долгосрочном прогнозировании.

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