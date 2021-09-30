17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сингапур «опустошили» прожорливые выдры
Они разоряют местные пруды и съедают дорогую рыбу.
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Живущие в Сингапуре выдры отлично освоились в городском пространстве и за несколько лет превратились из «милых соседей» в настоящую угрозу для местных жителей.
Эти животные пробираются во дворы, парки и храмы и съедают парчовых карпов — ценных декоративных рыб, которых массово разводят сингапурцы. Например, в 2020 году Сеть облетели кадры, в которых семейство выдр, совершив набег на местный кондоминиум, переловило всех карпов, а затем радостно плескалось в бассейне с «закуской» в зубах.
В этом году небольшая стая проникла в один из храмов, где за несколько дней убила около сотни рыбок. Еще раньше, с 2015 по 2016 год, группа выдр уничтожила карпов на 64 тысячи долларов на одном из местных курортов, и таких примеров очень много, сообщает Insider.
Парчовый карп и его содержание — дорогостоящее хобби. Стоимость самых ценных рыб достигает сотен тысяч долларов. В 2018 году парчовый карп был продан на аукционе за рекордную сумму 1,8 млн долларов.
Но огорчают жителей Сингапура не столько финансовые потери, сколько утрата любимцев. Декоративные карпы могут жить до 40 лет. Многие сингапурцы выращивают их с детства и очень привязаны к своим питомцам.
Выдры обитали в Сингапуре всегда. В период интенсивного строительства в стране в 1960—1970-х годах они почти исчезли из-за разрушенной среды обитания. Однако позже, когда в Сингапуре очистили водоемы и создали больше зеленых зон, популяция выдр начала постепенно восстанавливаться.
Точное количество выдр, обитающих в Сингапуре с населением 5,7 млн человек, неизвестно. По примерным оценкам их немного — около 100 особей. Но с каждым годом популяция этих зверьков растет, говорят биологи.
Анна Лысенко
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