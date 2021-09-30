Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сингапур «опустошили» прожорливые выдры

Они разоряют местные пруды и съедают дорогую рыбу.

Живущие в Сингапуре выдры отлично освоились в городском пространстве и за несколько лет превратились из «милых соседей» в настоящую угрозу для местных жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти животные пробираются во дворы, парки и храмы и съедают парчовых карпов — ценных декоративных рыб, которых массово разводят сингапурцы. Например, в 2020 году Сеть облетели кадры, в которых семейство выдр, совершив набег на местный кондоминиум, переловило всех карпов, а затем радостно плескалось в бассейне с «закуской» в зубах.

В этом году небольшая стая проникла в один из храмов, где за несколько дней убила около сотни рыбок. Еще раньше, с 2015 по 2016 год, группа выдр уничтожила карпов на 64 тысячи долларов на одном из местных курортов, и таких примеров очень много, сообщает Insider.

Парчовый карп и его содержание — дорогостоящее хобби. Стоимость самых ценных рыб достигает сотен тысяч долларов. В 2018 году парчовый карп был продан на аукционе за рекордную сумму 1,8 млн долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Парчовые карпы

Но огорчают жителей Сингапура не столько финансовые потери, сколько утрата любимцев. Декоративные карпы могут жить до 40 лет. Многие сингапурцы выращивают их с детства и очень привязаны к своим питомцам.

Выдры обитали в Сингапуре всегда. В период интенсивного строительства в стране в 1960—1970-х годах они почти исчезли из-за разрушенной среды обитания. Однако позже, когда в Сингапуре очистили водоемы и создали больше зеленых зон, популяция выдр начала постепенно восстанавливаться.

Точное количество выдр, обитающих в Сингапуре с населением 5,7 млн человек, неизвестно. По примерным оценкам их немного — около 100 особей. Но с каждым годом популяция этих зверьков растет, говорят биологи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
В каких регионах России вводят QR-коды из-за коронавируса
Песков: непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
Кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Археологи обнаружили человеческий череп возрастом 32 тысячи лет
Российское общество «Знание» выступит партнером «Дня ИТ-знаний»
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 342
Католический священник в Италии украл из церковной казны 117 000 $ для покупки наркоты на свои гей-вечеринки... 145
YouTube запретил оспаривающий результаты выборов контент. 140
Водка какая самая хорошая? 118
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Зараженная коронавирусом россиянка родила в состоянии комы Медики сделали кесарево сечение
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь