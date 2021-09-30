Эминем обслужил посетителей на открытии своей закусочной в Детройте

29 сентября в центре Детройта состоялось открытие закусочной Mom’s Spaghetti, владельцем которой является рэпер Эминем. Музыканта не ожидали на открытии, но он все же появился. Более того, рэпер лично обслужил несколько первых посетителей, которым удалось не только попробовать фирменные спагетти, но также сфотографироваться и получить автограф знаменитости.
Название закусочной Mom’s Spaghetti («Мамины спагетти») — это отсылка к строчке из трека «Lose Yourself». По словам фирмы, которая будет управлять ресторанчиком, ничего особенного в меню нет. Более того, все блюда по вкусу напоминают «разогретую на сковороде вчерашнюю мамину пасту». В закусочной можно попробовать три вида пасты: «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич».
Помимо закусочной, в этом же здании также открылся магазин-музей посвященный Эминему. Там можно посмотреть на его личные вещи и приобрести сувениры и диски, пишет Detroit News.