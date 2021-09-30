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19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США назвали вымершими 22 вида животных и одно растение

Многие из них исчезли задолго до принятия природоохранного закона.

Служба охраны рыболовства и дикой природы США объявила вымершими 22 вида животных (11 птиц, одна летучая мышь, две рыбы и восемь видов мидий) и одно растение. Эти виды специалисты попросили исключить из закона, который защищает типы животного мира, находящихся под угрозой, на основании их полного исчезновения в США.

В ведомстве заявили, что приняли решение после тщательного изучения самых актуальных научных данных по каждому из указанных видов.

Среди вымерших птиц оказались две особо ценные: белоклювый дятел и багамский пеночковый певун, также известный как древесница Бахмана. Белоклювый дятел когда-то был крупнейшим видом дятлов в США, но последний раз ученые его видели в 1944. Этот вид был занесен в список исчезающих в 1967 году, но, возможно, вымер еще до этого, пишет The New York Times.

Древесница Бахмана была одной из самых редких певчих птиц в Северной Америке и также была внесена в список исчезающих с 1967 года. Последний раз птицу видели в 1961 году в Южной Каролине, по некоторым сведениям, птицы продержались в заболоченных лесах до 1988 года.

В списке вымерших видов также оказались восемь гавайских видов птиц и марианская летучая мышь с тихоокеанского острова Гуам. Единственное растение в списке — Phyllostegia glabra var. lanaiensis. Оно произрастало на Гавайях.

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