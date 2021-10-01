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12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США медведь украл посылку весом 15 кг прямо с крыльца (видео)

Но остался без лакомства.

В американском штате Теннесси медведь украл посылку прямо с крыльца местной жительницы Робин Сазерленд.

Коробка весила 15 кг, но мишку это не смутило. Он схватил посылку в зубы и утащил, сообщает WBIR-TV. Забавный инцидент сняла домашняя камера видеонаблюдения, установленная у входной двери.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментарии телеканалу Робин рассказала, что в посылке не было ничего съедобного. Напротив, там находились химикаты в пластиковых бутылках для чистки пруда с рыбками.

«Я думаю, что медведи действуют по принципу: “Сперва унеси, а там разбирайся”», — пошутила женщина.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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