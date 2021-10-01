15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер из Японии начал выпускать дырявые носки
Россияне новый тренд одобрили.
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Японский дизайнер Такаюки Фукудзава уже долгие годы ведет экологичный образ жизни и продвигает эти идеи в своей работе. В сентябре он представил свою новую разработку, которая сильно впечатлила пользователей соцсетей.
Опираясь на идею устойчивой моды, Фукудзава предложил модникам носить дырявые носки. По словам дизайнера, культура потребления зашла слишком далеко и из-за маленьких дырочек на носках люди тоннами выбрасывают еще пригодные изделия.
Чтобы изменить плохую репутацию дырявых носков, дизайнер решил сделать их более модными. Для этого он специально проделывает в них небольшие дырки в районе большого пальца и красиво обшивает их контрастными нитками.
Как рассказал Фукудзава, дырявая одежда должна перестать восприниматься обществом как неряшливость или нищета. По его словам, изначально рваная одежда прослужит гораздо дольше, ведь она уже не может прийти в негодность, а значит нет смысла ее выбрасывать.
Хоть далеко не все согласны с такими доводами, модные дырявые носки уже стали популярными в соцсетях. Особенно новый тренд порадовал русскоязычных пользователей, которые писали, что носили дырявые носки еще до того, как это стало модным.
Екатерина Гура