Ученые: Облученность Земли выросла из-за глобального потепления

Земля отражает около 29% падающего на нее света. Но сейчас она «возвращает» в космос на 0,5 Ватта на квадратный метр меньше, чем 20 лет назад, говорится в свежем исследовании американских геофизиков.
Это эквивалентно снижению отражательной способности Земли на 0,5% — весьма значимый показатель для климата. При этом большая часть сокращения приходится на последние три года.
Ученые наблюдают за отражательной способностью Земли (альбедо) в обсерватории Big Bear Solar в Калифорнии. Они измеряют, сколько отраженного от Земли солнечного света достигло темной половины Луны.
Исследователи заметили, что за период с 1998 по 2017 год альбедо стабильно снижалось. Ученые проверили, не вызвано ли такое падение снижением солнечной активности в рамках обычного 11-летнего солнечного цикла, но связи не обнаружили. Измерения охватывали период двух солнечных циклов. Их солнечные максимумы и минимумы «уравновешивали» друг друга, а значит, не могли повлиять подобным образом.
Вместе с тем ученые заметили взаимосвязь между падением альбедо и потеплением в восточной части Тихого океана. Считается, что это потепление, вызванное воздействием человека на климат, сокращает низколежащий облачный покров и, следовательно, отражательную способность нашей атмосферы.
Рост облученности нашей планеты на 0,5 Вт на кв. метр примерно соответствует общему антропогенному воздействию (0,6 Вт на кв. метр) за этот же период.
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