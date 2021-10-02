Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 октябряНачало операции "Тайфун", премьера первой в мире "мыльной оперы" на телевидении и другие памятные события
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители США нашли крупный алмаз во время отпуска

Он стал их законной собственностью.

Норин и Майкл Вредберги из Калифорнии обнаружили алмаз весом 4,38 карата во время своего отпуска.

Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть больше

Семейная пара отправилась в национальный парк «Кратер алмазов» в Арканзасе, сообщает Fox News. Это единственный в мире алмазоносный участок, официально открытый для широкой публики. Каждый турист, приезжающий сюда, может взять напрокат лопатку, ведерко и сито и попытать счастья. Время от времени посетители находят здесь небольшие алмазы, которые увозят домой вместе с сертификатом.

Последние 10 лет Вредберги проводят отпуск, посещая национальные парки страны. Норин рассказала, что в день их приезда было довольно холодно, поэтому женщина не очень хотела возиться в земле, предпочитая подождать мужа у входа. Однако Майкл настоял, чтобы они вышли на прогретый солнцем участок. Там женщина и нашла алмаз.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам сотрудников парка, это самый крупный алмаз, найденный в «Кратере алмазов» в этом году. У него грушевидная форма и красивый лимонно-желтый цвет.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о драгоценных камнях

Во время загрузки произошла ошибка.
Лавров увидел в создании AUKUS попытку размыть форматы АСЕАН
Суд в Черногории арестовал бывшего директора Черкизовского рынка
Украина пообещала поддержку Саакашвили
Минтранс передумал компенсировать недостатки платных дорог
В Греции нашли останки воина со следами «золотой» хирургии
Аппарат BepiColombo передал первый снимок поверхности Меркурия
Расшифрованы секретные любовные письма Марии-Антуанетты
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Авто
«Средняя скорость» отменена: как теперь будут штрафовать камеры? Практика регистрации так называемой «средней скорости» существовала с 2014 года. Тогда появились первые комплексы в Москве, а затем в Подмосковье и в Казани.
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Что стало со знаменитым красавцем из "Солдат"?
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь