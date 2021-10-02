17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители США нашли крупный алмаз во время отпуска
Он стал их законной собственностью.
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Норин и Майкл Вредберги из Калифорнии обнаружили алмаз весом 4,38 карата во время своего отпуска.
Семейная пара отправилась в национальный парк «Кратер алмазов» в Арканзасе, сообщает Fox News. Это единственный в мире алмазоносный участок, официально открытый для широкой публики. Каждый турист, приезжающий сюда, может взять напрокат лопатку, ведерко и сито и попытать счастья. Время от времени посетители находят здесь небольшие алмазы, которые увозят домой вместе с сертификатом.
Последние 10 лет Вредберги проводят отпуск, посещая национальные парки страны. Норин рассказала, что в день их приезда было довольно холодно, поэтому женщина не очень хотела возиться в земле, предпочитая подождать мужа у входа. Однако Майкл настоял, чтобы они вышли на прогретый солнцем участок. Там женщина и нашла алмаз.
По словам сотрудников парка, это самый крупный алмаз, найденный в «Кратере алмазов» в этом году. У него грушевидная форма и красивый лимонно-желтый цвет.
Анна Лысенко
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